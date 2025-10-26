Orbán Viktor: A hazát védeni igaz ügy
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az október 23-ai Békemenet elsöprő sikere után egy újabb részletet osztott meg közösségi oldalán az ünnepi beszédéből.
Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy. Ébredjetek! Lázadjatok! Vár a hazátok!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
