Orbán Viktor: A hazát védeni igaz ügy

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 08:59
Orbán Viktor haza Békemenet

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az október 23-ai Békemenet elsöprő sikere után egy újabb részletet osztott meg közösségi oldalán az ünnepi beszédéből.

0F3A7113
Orbán Viktor / Fotó: MW

Brüsszel nem akarja, hogy mi hazafiak legyünk. Pedig a hazát védeni igaz ügy. Ébredjetek! Lázadjatok! Vár a hazátok!🇭🇺

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

