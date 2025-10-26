RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megmutatta: ők is ott voltak október 23-án!

Orbán Viktor nyilvánosan köszönte meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 15:24
Módosítva: 2025.10.26. 15:36
Orbán Viktor október 23. Békemenet

Hatalmas tömeg gyűlt össze október 23-án a Békemeneten, több ismert és elismert ember is tiszteletét tette a nagy sikerű eseményen. Közülük mutatott meg most párat a közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor.

Orbán Viktor

Köszönöm, hogy velünk vagytok!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

