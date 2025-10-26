Orbán Viktor megmutatta: ők is ott voltak október 23-án!
Orbán Viktor nyilvánosan köszönte meg.
Hatalmas tömeg gyűlt össze október 23-án a Békemeneten, több ismert és elismert ember is tiszteletét tette a nagy sikerű eseményen. Közülük mutatott meg most párat a közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor.
Köszönöm, hogy velünk vagytok!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
