Kiderült, ehhez kérte Orbán Viktor a szentatya támogatását
XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt.
Orbán Viktor miniszterelnök Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Orbán Viktor a szentszéki államtitkárral, Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal – írja a Bors.
A kormányfő a közösségi oldalán a magánaudienciát követően tett közzé egy közös képet XIV. Leó pápával.
Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál
– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott fotójához.
