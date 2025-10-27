RETRO RÁDIÓ

Kiderült, ehhez kérte Orbán Viktor a szentatya támogatását

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar miniszterelnököt.

2025.10.27.
Módosítva: 2025.10.27. 13:02
Orbán Viktor miniszterelnök Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Orbán Viktor a szentszéki államtitkárral, Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal – írja a Bors.

Orbán Viktor: Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit (Fotó: NurPhoto via AFP)

A kormányfő a közösségi oldalán a magánaudienciát követően tett közzé egy közös képet XIV. Leó pápával.

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.  Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

– írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott fotójához. 


 

 

