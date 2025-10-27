Szívmelengető fotót osztott meg Orbán Viktor a Vatikánból

A Vatikánba látogatott Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a szentatyával és Olaszország miniszterelnökével is találkozik. „Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének” – írta Orbán Viktor, akinek frissen megosztott, szívmelengető fotója leleplezi, hogy nem egyedül érkezett a Vatikánba.

Nem egyedül érkezett XIV. Leó pápához a kormányfő (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja

– írta friss Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.