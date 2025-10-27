RETRO RÁDIÓ

Szívmelengető fotót osztott meg Orbán Viktor a Vatikánból

Nem egyedül érkezett XIV. Leó pápához a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 12:12
Módosítva: 2025.10.27. 12:45
Orbán Viktor Vatikán XIV. Leó pápa

A Vatikánba látogatott Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a szentatyával és Olaszország miniszterelnökével is találkozik. „Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének” – írta Orbán Viktor, akinek frissen megosztott, szívmelengető fotója leleplezi, hogy nem egyedül érkezett a Vatikánba.

ORBÁN Viktor
Nem egyedül érkezett XIV. Leó pápához a kormányfő (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Úton a Szentatyához, az apraja és a nagyja

– írta friss Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu