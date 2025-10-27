Orbán Viktor: Világviszonylatban az elsöprő többség a béke oldalán áll

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor exkluzív interjút adott az M1-nek, miután meglátogatta a Vatikánban XIV. Leó pápát. Szóba került az, hogy a pápa járt már Budapesten, illetve a békecsúcs is.

Orbán Viktor elmondta, hogy van egy háborúellenes, rejtett kapcsolatrendszer, hálózat, amiben olyan vezetők vannak, akik a béke oldalán állnak.

Ennek a hálózatnak két sűrűsödési pontja van. Az egyik egy hatalmi, ahol a békéhez, a békéhez szükséges és a háború ellen felhasználható valóságos politikai eszközök vannak, itt most amerikai elnök áll a középpontban. A korábbi amerikai elnök nem itt állt. És van egy spirituális vagy lelki központja is ennek a hálózatnak, ahonnan újra és újra energiát, motivációt, elkötelezettséget, áldást, bátorítást kapnak a háború ellen küzdő politikusok. Ez pedig itt van a Vatikánban, magánál a Szentatyánál

– mondta az államfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nyugati világban kevés vezető áll a béke pártján, de világviszonylatban ez nem így van: "A Glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van. Az arabok mind, a távol-keletiek Kínával az élen szintén, az indiaiak szintén. Tehát az a nyugati ember érzékcsalódása, hogy azt hiszi, hogy aki rajta kívül van, az nem fontos, vagy nem játszik jelentős szerepet."

A miniszterelnök elárulta, hogy egy régi könyvet ajándékozott XIV. Leó pápának Szent Gellért életéről – a pápa korábban már járt Budapesten.

A Budapesti békecsúcsról azt mondta Orbán Viktor, hogy egyelőre még senki sem tudja, hogy mikor lesz, folynak a tárgyalások, ez hosszú ideig is eltarthat – de ténynek vehető, hogy lesz.

Az államfő azt is elmondta, hogy elemi érdeke minden magyar háztartásnak, hogy az orosz energiahordozókhoz hozzáférjünk, illetve a béke, mert ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, és újra megindul a gazdaság.

Orbán Viktor az október 23-i ünnepséggel és a Békemenettel kapcsolatban elmondta, hogy felemelőnek érezte.

