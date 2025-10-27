Orbán Viktor nagy bejelentést tett, ezt nem érdemes kihagyni
Exkluzív interjút ad Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor bejelentette, hogy ma 19-kor exkluzív interjút ad a pápai audienciáról az M1-nek.
Exkluzív interjú a pápai audienciáról.
Ma 19:00-kor az M1-en.
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy rövid részletet is megosztott:
