Orbán Viktor nagy bejelentést tett, ezt nem érdemes kihagyni

Exkluzív interjút ad Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 18:22
Orbán Viktor interjú bejelentés

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor bejelentette, hogy ma 19-kor exkluzív interjút ad a pápai audienciáról az M1-nek.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Exkluzív interjú a pápai audienciáról. 

Ma 19:00-kor az M1-en.

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy rövid részletet is megosztott:

