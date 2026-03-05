Videón a kínos pillanat, átkarolta volna, eltolta a simuló férfi kezét a női teniszcsillag

Jelena Ribakina roppant kellemetlen helyzetbe került. A 26 éves kazahsztáni teniszsztár megnyerte az Eisenhower Kupát, és a siker után megpróbálta átkarolni őt egy férfi.

Jelena Ribakina kellemetlen helyzetbe került Fotó: Robert Prange

A trófea átadásakor a 26 éves teniszezőnő mellé odaállt az Eisenhower Health (egy nonprofit egészségügyi rendszer és kórház a kaliforniai Coachella Valley-ben) alelnöke, David Renker, aki Ribakina derekára tette a kezét. A kazah játékos láthatóan nagyon kényelmetlenül érezte magát, és jobb kezével a háta mögött eltolta a bizalmaskodó férfi kezét, aki ezt követően zavartan távolabb lépett tőle - írja a The Sun.

Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026

Jelena Ribakina nagy formában kezdte az évet

Jelena Ribakina ezt megelőzően, január 31-én, megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot. Pályafutása 12. tornagyőzelméért és második Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott, és a harmadik helyre jön fel a világranglistán.