Orbán Viktor: Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni!
Orbán Viktor szerint ez már hadüzenet.
,,Van két ország, amely egymással háborúban áll, Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek." - nyilatkozta Orbán Viktor a december 18-ai EU-csúcson.
Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni! Magyarország a béke oldalán áll!
- írja Magyarország miniszterelnöke legfrissebb videójához, amelyet közösségi oldalán osztott meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre