Orbán Viktor: Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni!

Orbán Viktor szerint ez már hadüzenet.

2025.12.18.
,,Van két ország, amely egymással háborúban áll, Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek." - nyilatkozta Orbán Viktor a december 18-ai EU-csúcson.

Orbán Viktor szerint ez már hadüzenet. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni! Magyarország a béke oldalán áll! 

- írja Magyarország miniszterelnöke legfrissebb videójához, amelyet közösségi oldalán osztott meg:

 

