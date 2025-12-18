,,Van két ország, amely egymással háborúban áll, Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek." - nyilatkozta Orbán Viktor a december 18-ai EU-csúcson.

Orbán Viktor szerint ez már hadüzenet. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni! Magyarország a béke oldalán áll!

- írja Magyarország miniszterelnöke legfrissebb videójához, amelyet közösségi oldalán osztott meg: