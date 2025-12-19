Óbuda: hat óvoda bezárását szavazta meg a balos önkormányzat, a szülők tiltakozását nem vették figyelembe

Óbuda esetében nem kényszerpálya, hanem politikai döntés lett az óvodabezárás: a balos városvezetés úgy vitte át a testületi akaratot, hogy közben lesöpörte azokat a módosításokat, amelyek kézzelfogható védelmet adtak volna a szülőknek. A megszavazott csomag lényege, hogy hat óvoda bezárását rögzítették, miközben nem tették kötelezővé a maximális 20 fős csoportlétszámot, és nem építették be a döntésbe azt sem, hogy a kerületben több ezer új lakás épül, ami szakértői becslések szerint pár éven belül alsó hangon 6–700 óvodás korú gyermek megjelenését hozhatja magával.

Óbuda: 6 ovi bezárása mellett döntött a balos városvezetés Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A folyamat nyolc intézmény bezárásának előkészítésével indult, és bár végül kettőt sikerült „kimenteni”, a tiltakozók szerint ez nem ok az elégedettségre.

A baloldal eredetileg nyolc óvoda bezárásáról indult, és ebből most kettőt sikerült megvédenünk, de ez nem jelenti azt, hogy elégedettek lennénk, vagy hogy feladnánk. Ez egy részsiker, és amíg az épületeket nem adják el, addig a történetnek nincs még vége

– fogalmazott Gyepes Ádám, aki az ügyben konzultációt indított, miközben a szülők petícióval próbálták megállítani a bezárásokat.

A képviselő szerint a társadalmi akarat egyértelműen látszik a számokból is.

A beérkezett konzultációnk alapján a szülők 98,4%-a elutasítja az óvodák bezárását. Ez nem politikai vélemény, hanem egyértelmű társadalmi állásfoglalás, amit ki kell mondani, figyelmen kívül hagyott Kiss László és Szabó Tímea is.

A vitában kulcskérdéssé vált a csoportlétszám, mert a bezárások logikus következménye az, hogy kevesebb intézményben kell elhelyezni ugyanannyi vagy rövid időn belül több gyereket. Gyepes szerint a polgármester kommunikációja félrevezető, amikor azt sugallja, hogy átment a 20 fős korlát:

A polgármester most úgy kommunikálja, mintha átment volna a maximum 20 fős csoportlétszám javaslatom, de a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Nem maximumot rögzítettek, hanem átlaglétszámot, ami teret ad a trükközésre

- magyarázta.

A képviselő úgy látja, az „átlag” logika a gyakorlatban kétsebességes rendszert eredményezhet, ahol a fizetős, eleve kisebb létszámú csoportok mellett az önkormányzati, nem fizetős csoportok könnyen túlzsúfolttá válnak, és ez végül a szülőket is döntési kényszerbe tolhatja:

Ez azt jelenti, hogy a fizetős, alacsonyabb létszámú csoportok mellett az önkormányzati fenntartású nem fizetős csoportokban könnyen túlzsúfoltság alakulhat ki… Erre kell most minden szülőnek felkészülnie.

Óbuda: nem racionalizálás miatt akarják bezárni az óvodákat

A bezárások hátterében a helyiek körében már a kezdetektől felmerült, hogy nem pusztán szakmai racionalizálásról van szó, hanem olyan érdekekről is, amelyek a magánóvodai irányba terelhetik a rendszert, illetve az önkormányzati ingatlanvagyon sorsáról. Ezt a gyanút erősíti Gyepes egyik legsúlyosabb állítása is, amely az Ürömi úti óvoda ügyéhez kapcsolódik:

Az Ürömi úti óvoda megmentése azért volt lehetséges, mert lebuktattunk egy, nincs rá jobb szó, ingatlanpanama előkészítését, amikor az óvoda telkét építési telekké akarták átminősíteni.

Szerinte amikor ez kiderült, már nem lehetett fenntartani azt a narratívát, hogy kizárólag szakmai okokból zárnának be egy intézményt, amelyet „éveken keresztül tudatosan leépítettek, hogy eladhatóvá váljon a területe”, és ezért az óvoda megtartását „valódi sikernek” nevezi.