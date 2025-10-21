Óbuda önkormányzatának fogalma sincs, hány gyermek lesz jövőre, mégis bezárnák az óvodákat

Már négy egyeztető fórum volt az óbudai képviselők és a szülők között a kerületben tervezett óvodabezárásokról. Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere és az óvodabezárásokat támogató személyek nem jelentek meg ezeken a fórumokon. A kerület Fidesz-KDNP frakciója szerint az önkormányzat anyagi helyzete jó állapotban van, nem indokolt az óvodák bezárása.

Óbuda óvodáinak bezárása sok kérdést felvet, ami a lakosokat érinti. Képünk illusztráció. Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Óbuda baloldali vezetése nem vállalja véleményét a lakosok előtt

Óbudán eddig négy fórumot tartottak olyan tagóvodákban, melyeket be akarnak zárni. Információk szerint idáig egyik fórumon sem vettek részt azok a képviselők, akiknek a körzetében óvodákat akarnak bezárni, Kiss László polgármester pedig egyik fórumon sem vett részt.

Egy olyan osztályvezető vezeti ezt a programot, akit a XV. kerületből hoztak át a III. kerületbe. Ugyanezt a programját már megcsinálta a XV. kerületben. Ott arra hivatkoztak, hogy kevesebb a gyermeklétszám, itt is ugyanerre hivatkoztak, hogy kevés az óvodás korú gyermek. Erre azonban rácáfol az, hogy jelenleg több ezer lakás épül, amely azt eredményezi, hogy 6-8 éven belül több óvodáskorú gyermek lesz a kerületben. Úgy tűnik, semmilyen hosszú távú vagy középtávú koncepció sincs, hogy mit szeretnének az óvodákkal. A megüresedett óvodákból irodákat, bérlakásokat terveznek kialakítani

– nyilatkozta lapunknak Gyepes Ádám, a Fidesz-KDNP kerületi képviselője. Ahogy a frakció is, a kerületben élő szülők is ellenzik az önkormányzat ezen tervezetét, melyről december 15-ig kell dönteniük.

Mi azt mondjuk, hogy az önkormányzat jó anyagi helyzetben van, nem szorulunk rá, hogy ez végbe menjen, a jelenlegi struktúrát fenn lehetne tartani. Ha esetlegesen egy-egy óvoda mégis bezárásra kerülne, mi azt javasolnánk, hogy bölcsődéket vagy SNI gyermekeknek fenntartott intézeteket hozzanak létre

Az önkormányzat nem csupán a tagóvodák létszámát csökkentené, hanem a csoportlétszámokat is olyan módon maximalizálná, amely zsúfoltságot eredményezne, az óvodapedagógusok számára pedig megterhelő lenne.

Azon felül, hogy bezárnák a 8 tagóvodát, ami a kerületi óvodák negyedét jelentené, a jelenlegi 21 fős csoportlétszámokat 25 létszámra maximalizálnák. Zsúfolt lenne, a szülők ezt sem szeretnék. Mi a szeptemberi testületi ülésen javasoltuk, hogy a 25 fős csoport helyett 20 fős létszám maximalizálás legyen, ez jobb lenne a szülőknek és a gyerekeknek is, egy alacsonyabb létszámú csoport pedig kisebb terhet jelentene az óvodapedagógusoknak

– magyarázza Gyepes Ádám. A kerületben ezért is indították el a konzultációt, melyet minden óbudai lakoshoz el fognak juttatni. Az érintett körzetek képviselői nem nyilatkoztak arról, hogy a fórumokon miért nem jelennek.

Nagyon valószínű, hogy nem merik felvállalni az álláspontjukat azok előtt a III. kerületi polgárok előtt, akik őket 2024-ben megválasztották, most pedig ilyen dolgokat terveznek velük. Nem merik bevállalni, hogy elmenjenek ezekre a fórumokra. December 15-ig kell meghozni egy végleges döntést. Azért is indították el a fórumokat, hogy ott a szülőkkel párbeszéd alakulhasson ki. Az önkormányzat vezetése be szeretné zárni az óvodákat, mi nem szeretnénk és azt érzékeljük, hogy a szülők sem szeretnék, hogy erre sor kerüljön

– zárja gondolatait Gyepes Ádám.