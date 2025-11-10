Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó a Trump–Orbán-csúcs után
Donald Trump amerikai elnök különleges mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. A Bild szerint ez hatalmas diplomáciai siker a magyar miniszterelnöknek.
Donald Trump amerikai elnök felmentést biztosított Magyarországnak az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól, ami komoly elismerésnek számít Orbán Viktor számára. A Bild értékelése szerint ez kiemelkedő diplomáciai eredmény, mivel ilyen kedvezményt egyetlen más uniós ország sem tudott elérni – írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor kormánya továbbra is folytathatja az orosz olaj és földgáz beszerzését. Donald Trump amerikai elnök külön engedélyt adott Magyarországnak, noha az Egyesült Államok szigorú korlátozásokat vezetett be az orosz energiahordozókra. A döntésről Orbán Viktor péntek délután, a Fehér Házban lezajlott tárgyalását követően számolt be.
Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül
– közölte a miniszterelnök.
Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette: Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta:
Magyarország számára nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni. Ahogy tudják, nem rendelkeznek tengerparttal, ami nagy hátrány.
Orbán–Trump-találkozó: üzletek is köttettek
Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta fenntartotta energiaszállításait Oroszországból, és több ideiglenes mentességet is kihasznált az uniós szankciók alól. Most azonban Washington is engedékenyebbnek bizonyult – Orbán Viktor sikeres diplomáciai tárgyalásainak köszönhetően.
A magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. Százmillió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. Hatszázmillió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében.
Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.
„Új aranykor” – Orbán Viktor és Donald Trump kölcsönös dicsérete
Trump a találkozó kezdetén nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort. A magyar kormányfő szerint a tárgyalás új fejezetet nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban.
– Aranykort akarunk kezdeni az együttműködésben – fogalmazott.
A két vezető a háborús helyzetet is érintette. Trump elmondta, hogy érdekelné, miként tudna Magyarország hozzájárulni az ukrajnai békefolyamathoz, tekintettel Orbán jó kapcsolatára Vlagyimir Putyinnal.
A beszélgetés egyik pillanatában Trump megkérdezte vendégétől: – Szerinted Ukrajna megnyerheti a háborút?
Orbán Viktor így válaszolt: – Csodák történhetnek…
Trump erre annyit tett hozzá: ,,Mindig van esély” – utalva arra, hogy nem zár ki egy jövőbeni találkozót az orosz elnökkel sem.
Orbán Viktor diplomáciai áttörése
A német lap szerint a magyar kormányfő washingtoni látogatása komoly külpolitikai sikert jelent.
Magyarország az egyetlen európai ország, amely külön engedélyt kapott az orosz energiahordozók vásárlására az amerikai szankciók ellenére.
Ez nemcsak gazdasági stabilitást biztosít Budapestnek, hanem megerősíti Orbán Viktor szerepét is a nemzetközi politikai színtéren – ő az a vezető, aki egyszerre képes jó viszonyt fenntartani Moszkvával és Washingtonnal.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre