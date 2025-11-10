Történelmi diplomáciai győzelemről ír a német sajtó a Trump–Orbán-csúcs után

Donald Trump amerikai elnök felmentést biztosított Magyarországnak az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól, ami komoly elismerésnek számít Orbán Viktor számára. A Bild értékelése szerint ez kiemelkedő diplomáciai eredmény, mivel ilyen kedvezményt egyetlen más uniós ország sem tudott elérni – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Orbán Balázs/Facebook

Orbán Viktor kormánya továbbra is folytathatja az orosz olaj és földgáz beszerzését. Donald Trump amerikai elnök külön engedélyt adott Magyarországnak, noha az Egyesült Államok szigorú korlátozásokat vezetett be az orosz energiahordozókra. A döntésről Orbán Viktor péntek délután, a Fehér Házban lezajlott tárgyalását követően számolt be.

Általános és határozatlan ideig érvényes felmentést kaptunk az orosz olaj és földgáz importjára vonatkozó korlátozások alól, két fő vezetéken keresztül

– közölte a miniszterelnök.

Egy, a Bloombergnek nyilatkozó amerikai tisztviselő megerősítette: Trump egyértelmű döntést hozott, és megértéssel kezelte Magyarország kérését. Az amerikai elnök újságírók előtt elmondta:

Magyarország számára nagyon nehéz más forrásból olajat és gázt beszerezni. Ahogy tudják, nem rendelkeznek tengerparttal, ami nagy hátrány.

Orbán–Trump-találkozó: üzletek is köttettek

Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta fenntartotta energiaszállításait Oroszországból, és több ideiglenes mentességet is kihasznált az uniós szankciók alól. Most azonban Washington is engedékenyebbnek bizonyult – Orbán Viktor sikeres diplomáciai tárgyalásainak köszönhetően.

A magyar miniszterelnök több komoly amerikai gazdasági megállapodást ajánlott fel, hogy erősítse a két ország kapcsolatát. Százmillió dolláros szerződés készül a Westinghouse Electric Co.-val a paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátására, amelyet jelenleg Oroszország biztosít. Hatszázmillió dollár értékű LNG-vásárlásról is tárgyalnak az Egyesült Államokkal, öt évre szóló megállapodás keretében.

Emellett védelmi és pénzügyi megállapodások is születhetnek, amelyekről a magyar delegáció a következő hetekben folytatja az egyeztetéseket.