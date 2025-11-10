Szijjártó Péter: A washingtoni csúcs tétje az volt, hogy karácsonyra megtriplázódnak-e az energiaárak

„A washingtoni magyar–amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellendrukkere” – mondta Szijjártó Péter az Igazság Órája című online műsorban, ahol arról is beszélt, hogy a Tisza Párt által ukrán kézbe juttatott kétszázezer magyar állampolgári adat az elmúlt évek legsúlyosabb támadása a magyar szuverenitás ellen, mivel ezáltal Ukrajna befolyást szerezhet hazánk jövőjét érintő döntésekre.

Szijjártó Péter Fotó: Purger Tamás

A miniszter az Igazság Órája című online műsorban hangsúlyozta, hogy amennyiben az orosz energiaszektorra kivetett új amerikai szankciók a következő hetekben Magyarországra is kiterjedtek volna, az ünnepekre legalább háromszorosára emelte volna az energiaárakat.

Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg, elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaár háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai. Mindenki, aki ez ellen dolgozott, és mindenki, aki most azt próbálja sugallni, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, Magyarország rosszakarója. Akik Magyarország ellen szurkoltak ezen a csúcstalálkozón, azok rosszat akarnak a magyar embereknek. Azok azt akarták, hogy a magyar emberek háromszor annyit fizessenek az energiáért karácsonyra, mint most

– mondta a hirado.hu szerint.

Nagy szerencse, hogy az eredmény Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt

„Milyen nagy szerencse, hogy Orbán Viktor ült az asztalnál, s nem azok a politikusok, akik Magyarország ellen szurkolnak. És milyen szerencse, hogy Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásán múlt, hogy mi lesz az eredmény, s nem a nemzetközi meg a magyar mainstream médiatudósításain” – tette hozzá.

Majd aláhúzta, hogy akik most arról írnak, hogy a megegyezés egy évre szól, azok „nem ültek ott a tárgyaláson”. Illetve hangsúlyozta, hogy ameddig az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak, Magyarország miniszterelnökét pedig Orbán Viktornak hívják, addig ez a megállapodás egészen biztosan érvényben lesz.