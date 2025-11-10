„Megcsináltuk, amiért jöttünk" - Orbán Viktor új képeket osztott meg washington-i útjáról
A miniszterelnök november 7-én érkezett meg Washingtonba, ahol Donald Trumppal tárgyalt. Orbán Viktor friss képeket osztott meg látogatásáról.
Ez volt az idei év legfontosabb találkozója Orbán Viktor és Donald Trump között.
Két kemény nap, eredményes tárgyalások - Orbán Viktor betekintést ad az amerikai útjába
A miniszterelnök megosztott képein bemutatja az elmúlt 40 óráját, amit az Amerikai Egyesült Államokban töltött.
40 óra Amerikában. Megcsináltuk, amiért jöttünk. Naggyá tesszük Magyarországot!
- írja a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Két kemény, de eredményes nap áll Orbán Viktor és delegációja mögött, miután pénteken Donald Trumppal egyeztettek a magyar–amerikai együttműködésről, most pedig ezekbe a pillanatokba nyerhetünk betekintést.
