„Megcsináltuk, amiért jöttünk" - Orbán Viktor új képeket osztott meg washington-i útjáról

Ez volt az idei év legfontosabb találkozója Orbán Viktor és Donald Trump között.

Orbán Viktor megosztotta az elmúlt két nap eseményeit Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Két kemény nap, eredményes tárgyalások - Orbán Viktor betekintést ad az amerikai útjába

A miniszterelnök megosztott képein bemutatja az elmúlt 40 óráját, amit az Amerikai Egyesült Államokban töltött.

40 óra Amerikában. Megcsináltuk, amiért jöttünk. Naggyá tesszük Magyarországot!

- írja a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Két kemény, de eredményes nap áll Orbán Viktor és delegációja mögött, miután pénteken Donald Trumppal egyeztettek a magyar–amerikai együttműködésről, most pedig ezekbe a pillanatokba nyerhetünk betekintést.