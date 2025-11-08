Donald Trump Orbán Viktorról: Fantasztikus munkát végez. Nagyon erős vezető az országában

Megtiszteltetés, hogy itt van a barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Fantasztikus munkát végez. Nagyon erős vezető az országában, de szeretett ember is. Az emberek szeretik Viktort, és azok, akik ismerik, szeretik. Remek országot irányít, nincs bűnözés nála. Nincsenek olyan problémák nála, mint amilyenek vannak néhány más országban, bár biztos van egy-két dolog, amiről nem tudok, vagy talán jobb is, ha nem tudok róla. De Ő egy különleges ember, akit régóta ismerek.