Donald Trump Orbán Viktorról: Fantasztikus munkát végez. Nagyon erős vezető az országában

Orbán Viktor Facebookon osztotta meg azt a videót, amelyben Donald Trump dicséri munkáját régi ismeretségük alapján.
Megtiszteltetés, hogy itt van a barátom, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Fantasztikus munkát végez. Nagyon erős vezető az országában, de szeretett ember is. Az emberek szeretik Viktort, és azok, akik ismerik, szeretik. Remek országot irányít, nincs bűnözés nála. Nincsenek olyan problémák nála, mint amilyenek vannak néhány más országban, bár biztos van egy-két dolog, amiről nem tudok, vagy talán jobb is, ha nem tudok róla. De Ő egy különleges ember, akit régóta ismerek.
- ezekkel a szavakkal dicsérte Orbán Viktort Donald Trump amerikai elnök, amelyre a miniszterelnök így válaszolt Facebook posztjában:
"Megtiszteltetés! Köszönöm, elnök úr!"
