Elképesztő felvételeket osztott meg Orbán Viktor washington-i útjáról - Videó!
Sosem látott felvételeket tett közzé a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor washingtoni látogatásának pillanatait mutatta meg a közösségi oldalán
Orbán Viktor új videót tett közzé a Facebookon, amelyben a washingtoni látogatás részleteit mutatta meg. A miniszterelnök az Egyesült Államokban tárgyalt, ahol Donald Trump ismét kiállt mellette, és dicsérte a magyar bevándorláspolitikát.
Magyarok Washingtonban
- fűzte videójához a kormányfő.
Donald Trump a találkozón hangsúlyozta, hogy Európa több országának is tanulnia kellene Orbán Viktor példájából. Szerinte Magyarország stabilitása és biztonsága annak köszönhető, hogy a magyar kormány határozottan lép fel az illegális bevándorlással szemben, miközben más államok a következményekkel küzdenek.
