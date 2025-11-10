Elképesztő felvételeket osztott meg Orbán Viktor washington-i útjáról - Videó!

Orbán Viktor új videót tett közzé a Facebookon, amelyben a washingtoni látogatás részleteit mutatta meg. A miniszterelnök az Egyesült Államokban tárgyalt, ahol Donald Trump ismét kiállt mellette, és dicsérte a magyar bevándorláspolitikát.

Magyarok Washingtonban

Donald Trump a találkozón hangsúlyozta, hogy Európa több országának is tanulnia kellene Orbán Viktor példájából. Szerinte Magyarország stabilitása és biztonsága annak köszönhető, hogy a magyar kormány határozottan lép fel az illegális bevándorlással szemben, miközben más államok a következményekkel küzdenek.