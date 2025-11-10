RETRO RÁDIÓ

Elképesztő felvételeket osztott meg Orbán Viktor washington-i útjáról - Videó!

Sosem látott felvételeket tett közzé a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor washingtoni látogatásának pillanatait mutatta meg a közösségi oldalán

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 10:56
Módosítva: 2025.11.10. 10:57
Orbán Viktor Donald Trump illegális bevándorlás

Orbán Viktor új videót tett közzé a Facebookon, amelyben a washingtoni látogatás részleteit mutatta meg. A miniszterelnök az Egyesült Államokban tárgyalt, ahol Donald Trump ismét kiállt mellette, és dicsérte a magyar bevándorláspolitikát.

Donald Trump ismét kiállt Orbán Viktor mellett
Donald Trump ismét kiállt Orbán Viktor mellett Fotó: AFP / AFP

Magyarok Washingtonban

- fűzte videójához a kormányfő.

Donald Trump a találkozón hangsúlyozta, hogy Európa több országának is tanulnia kellene Orbán Viktor példájából. Szerinte Magyarország stabilitása és biztonsága annak köszönhető, hogy a magyar kormány határozottan lép fel az illegális bevándorlással szemben, miközben más államok a következményekkel küzdenek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu