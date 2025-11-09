RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Tiszta Amerika! - összefoglaló videót tett közzé az amerikai útról

Egy videóban a Trump-Orbán találkozó eredményei.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09.
Donald Trump Amerikai Egyesült Államok Orbán Viktor Magyarország

Orbán Viktor Facebookon tette közzé azt a videót, amelyben összefoglalva látszik milyen eredményes volt a washingtoni találkozó.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Fotó: AFP / AFP

A videóban többek között elhangzik, hogy Donald Trump miként méltatja a miniszterelnököt.

"Magyarország legerősebb embere", "Nagyszerű vezető", és "Európa legerősebb embere"- így hivatkozik Orbán Viktorra Donald Trump.

"Ezeket a szankciókat erre a két vezetékre nem fogják alkalmazni" - utalt Orbán Viktor arra, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat majd Oroszországból kőolajat az Amerikai Egyesült Államok jóvoltából.

