Orbán Viktor: Tiszta Amerika! - összefoglaló videót tett közzé az amerikai útról
Egy videóban a Trump-Orbán találkozó eredményei.
Orbán Viktor Facebookon tette közzé azt a videót, amelyben összefoglalva látszik milyen eredményes volt a washingtoni találkozó.
A videóban többek között elhangzik, hogy Donald Trump miként méltatja a miniszterelnököt.
"Magyarország legerősebb embere", "Nagyszerű vezető", és "Európa legerősebb embere"- így hivatkozik Orbán Viktorra Donald Trump.
"Ezeket a szankciókat erre a két vezetékre nem fogják alkalmazni" - utalt Orbán Viktor arra, hogy Magyarország továbbra is vásárolhat majd Oroszországból kőolajat az Amerikai Egyesült Államok jóvoltából.
