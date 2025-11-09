Orbán Viktor: Trump elnök úrral egyetértünk az illegális migráció kérdésében
Az amerikai elnök kiáll Orbán Viktor mellett.
Orbán Viktor Facebook videójában felidézte azt a pillanatot, amikor pénteken Donald Trump teljes mellszélességgel megvédte migrációs politikáját.
Donald Trump: Kiállok Orbán Viktor mellett
Mondtam nekik, hogy tisztelniük kell ezt az embert, tanulhatnának is Viktortól. Viktor rendkívül határozott álláspontot képvisel, mindenekelőtt a bevándorlás, különösen az illegális bevándorlás ügyében. Az évek során gyakorlatilag senkit sem engedett be. Gondoljanak bele, mennyivel jobb helyzetben lennének ezek az országok, ha nem sújtaná őket az a bűnözés, amit a bevándorlás hozott magával. Neki nincs ilyen problémája, de Európának van ilyen problémája, Európa más részeinek van ilyen problémája. Szóval folyamatosan mondom nekik, kiállok Orbán Viktor mellett. Nem sokan teszik ezt, mert sok esetben féltékenyek. Bárcsak ők is azt tették volna, amit ő. Most nem lennének problémáik, ha azt tették volna, amit ő.
- mondta Donald Trump a washingtoni találkozón.
