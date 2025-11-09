RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Trump elnök úrral egyetértünk az illegális migráció kérdésében

Az amerikai elnök kiáll Orbán Viktor mellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 18:16
Orbán Viktor migrációs Donald Trump politika

Orbán Viktor Facebook videójában felidézte azt a pillanatot, amikor pénteken Donald Trump teljes mellszélességgel megvédte migrációs politikáját.

Donald Trump: Kiállok Orbán Viktor mellett
Donald Trump: Kiállok Orbán Viktor mellett. Fotó: AFP / AFP

Donald Trump: Kiállok Orbán Viktor mellett

Mondtam nekik, hogy tisztelniük kell ezt az embert, tanulhatnának is Viktortól. Viktor rendkívül határozott álláspontot képvisel, mindenekelőtt a bevándorlás, különösen az illegális bevándorlás ügyében. Az évek során gyakorlatilag senkit sem engedett be. Gondoljanak bele, mennyivel jobb helyzetben lennének ezek az országok, ha nem sújtaná őket az a bűnözés, amit a bevándorlás hozott magával. Neki nincs ilyen problémája, de Európának van ilyen problémája, Európa más részeinek van ilyen problémája. Szóval folyamatosan mondom nekik, kiállok Orbán Viktor mellett. Nem sokan teszik ezt, mert sok esetben féltékenyek. Bárcsak ők is azt tették volna, amit ő. Most nem lennének problémáik, ha azt tették volna, amit ő.

- mondta Donald Trump a washingtoni találkozón.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu