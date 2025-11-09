Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról
Ezt ne hagyd ki!
Orbán Viktor Facebook-oldalán tette közzé az eddig kimaradt felvételeket a washingtoni útról.
Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról
"Kimaradt jelenetek" - írta a videóhoz Orbán Viktor, amelyen kulisszatitkokba nyerhetünk betekintést a repülőútról.
A képsorokból egyértelműen látszik, hogy remek hangulatban telt az út az amerikai fővárosig.
Megviselt. Azért sok jó dolog is lesz benne, aztán megjöttünk
- mondta Orbán Viktor a videóban.
Folytatjuk...
- zárul a videót sejtelmesen, amelyből arra következtethetünk, hogy még várhatóak hasonló exkluzív felvételek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre