RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról

Ezt ne hagyd ki!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 14:51
Orbán Viktor felvétel Trump

Orbán Viktor Facebook-oldalán tette közzé az eddig kimaradt felvételeket a washingtoni útról. 

Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról
Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról. Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról

"Kimaradt jelenetek" - írta a videóhoz Orbán Viktor, amelyen kulisszatitkokba nyerhetünk betekintést a repülőútról.

A képsorokból egyértelműen látszik, hogy remek hangulatban telt az út az amerikai fővárosig.

Megviselt. Azért sok jó dolog is lesz benne, aztán megjöttünk

 - mondta Orbán Viktor a videóban.

Folytatjuk...

 - zárul a videót sejtelmesen, amelyből arra következtethetünk, hogy még várhatóak hasonló exkluzív felvételek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu