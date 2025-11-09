Orbán Viktor Facebook-oldalán tette közzé az eddig kimaradt felvételeket a washingtoni útról.

Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról. Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor sosem látott felvételeket osztott meg az amerikai útról

"Kimaradt jelenetek" - írta a videóhoz Orbán Viktor, amelyen kulisszatitkokba nyerhetünk betekintést a repülőútról.

A képsorokból egyértelműen látszik, hogy remek hangulatban telt az út az amerikai fővárosig.

Megviselt. Azért sok jó dolog is lesz benne, aztán megjöttünk

- mondta Orbán Viktor a videóban.

Folytatjuk...

- zárul a videót sejtelmesen, amelyből arra következtethetünk, hogy még várhatóak hasonló exkluzív felvételek.