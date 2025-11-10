Lázár János: Tanulságos volt látni, hogyan dolgozik Orbán Viktor Trump mellett

Lázár János a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott hétfői interjúban elmondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy Szijjártó Péter külügyminiszterrel együtt vehetett részt a miniszterelnök mellett a washingtoni tárgyaláson. Az építési és közlekedési miniszter közölte, a közelgő választási kampánynak három meghatározó szereplője lesz: Orbán Viktor, Szijjártó Péter és ő maga. Hozzátette, számára különösen tanulságos tapasztalat volt, hogy betekintést nyerhetett a politikai döntéshozatal „boszorkánykonyhájába” – írta meg az Origo.

Lázár János úgy fogalmazott, hogy a találkozó hangulata baráti volt, és sokat tanult a döntéshozatal működéséről. Fotó: Lázár János Facebook

Az építési és közlekedési miniszter szerint Orbán Viktor miniszterelnök azért hívta meg a tárgyalásra, mert a közeljövőben jelentős feladatok várnak rá. A Fehér Házban folytatott megbeszélésekről úgy nyilatkozott, a találkozó légköre inkább baráti beszélgetésre emlékeztetett, mint hivatalos egyeztetésre.

Nagyon jó hangulatú beszélgetés volt

– mondta Lázár János.

Kiemelte: érdekes volt számára, hogy

az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor tanácsát, véleményét, gondolatait számos kérdésben.

A beszélgetés úgy tagolódott, hogy az első részben végigvettük a négy-öt magyar témát. Paksi atomerőmű, fűtőanyag-szállítás, energiaszállítási útvonalak, kereskedelmi, katonai együttműködés, az amerikai védőpajzs kialakítása Magyarország számára. Ez volt az első blokk. Utána világpolitika jött, ami már a nagyfiúk játéka

– fogalmazott a miniszter.

Orbán Viktor angolul is képviselte a magyar és az európai érdekeket

Lázár János arról is beszélt, hogy korábban ő maga sem sejtette, Donald Trump milyen nagy tisztelettel viszonyul Orbán Viktorhoz. Elmondása szerint a volt amerikai elnök a háború lezárásáról is kérdezte a magyar kormányfőt, de a javaslatok részleteit nem hozta nyilvánosságra.

A minisztert lenyűgözte, ahogyan Orbán Viktor az angol nyelvű megbeszélésen képviselte Magyarország és Európa érdekeit, amit szerinte kevés magyar politikus tudna hasonló szinten megtenni. Trumpot józanul gondolkodó, karizmatikus vezetőként írta le, aki erős hatást gyakorol környezetére; szerinte ez jól látszott akkor is, amikor a volt elnök kimondta, hogy Magyarország mentesül a szankciók alól – döntése után nem volt helye vitának.