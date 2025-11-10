Orbán Viktor: Brüsszel lett a liberálisok végső menedéke

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel a washingtoni repülőúton az Igazság órája SPECIÁL adásában. A beszélgetésre közvetlenül a Trump–Orbán találkozó előtt került sor, így a miniszterelnök a mélyállamról, Brüsszel szerepéről és a nemzetközi jobboldal helyzetéről is részletesen beszélt.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Az amerikai deep state és a brüsszeli mélyállam az lénygében ugyanaz a struktúra, ami fogságba akarja ejteni a szuverenista politikusokat, vagy itt egy véletlen egybeesésről van szó, hogy hasonló mechanizmusok működnek itt is, ott is a mélyállam részéről?

- tette fel a kérdést Szánthó Miklós.

Orbán Viktor szerint a deep state két dolgot jelent. „Van a bürokrácia, amely működteti az államgépezetet, ők nem választott, hanem alkalmazott alkatrészei a kormányzásnak” – mondta. A másik jelentése szerinte az a gyűrű, ami körülveszi a kormányzást, és amelyet a 80-as évektől kezdve az amerikaiak építettek ki, vagyis az alapítványok és NGO-k hálózata.

Ez a hatalom körüli gyűrű, ami lehet, hogy nem mélyen van, de nagyon mélyre hatóan tudja befolyásolni a kormányzatnak a működését

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint a Soros rendszer a mélyállam része, amely „akadályozza a nem baloldali, nem liberális kormányzás sikerességét, akár Amerikában, akár Brüsszelben”. A miniszterelnök úgy látja, Brüsszel ma az amerikai liberálisok végső menedéke, mivel Donald Trump elnök elvette a pénzt ezektől az NGO-któl, és ezt a pénzt ma Brüsszelből pótolják ki.

Soha nem járultam hozzá ahhoz, hogy a magyarok brüsszeli befizetéseiből egyetlen forintot is a Soros-hálózatnak adjon Brüsszel. De odaadja, ezt már lelepleztük, föltártuk

- tette hozzá.

A nemzetközi jobboldali szerveződésről Szánthó Miklós úgy fogalmazott: „Most szerintem elkezdődött a jobboldalon is, egy globális, de antiglobalista platformnak a szervezése, de óriási előnyben vannak nyilvánvalóan a balliberálisok ebben a nemzetközi networkingben. Miniszterelnök úr, hogy látja, hogy áll a jobboldal az ilyen típusú nemzetközi harcban?”

Két okból van a baloldalnak itt komoly előnye. Az egyik, amit most itt jól leírva meghallhattunk, ez pedig az időbeli előny. A másik az ösztönvilágban keresendő. Ugye a baloldal hagyományosan ösztönvilágától vezetetve nemzetközi és globalista. Nem mondom, hogy nincs se Istene, se hazája, mert talán ez méltánytalan lenne, mert azért a baloldalon is vannak biztos sokan, akiknek van istenük is, meg hazájuk is. De valahogyan a nemzetközi együttműködés, a globalizmus mindig fontosabb, mint a hazájuk, és a modern szellemirányzatok, azok mindig megelőzik a jó Istenhez való kapcsolódást

Orbán a folytatásban a politikai és kulturális különbségeket elemezte a jobboldal és a baloldal között. Szerinte a baloldal természetes módon vonzódik a nemzetközi szerveződésekhez, míg a konzervatív, nemzeti erők ösztönösen gyanakvással tekintenek az ilyen együttműködésekre, ezért nekik előbb saját kulturális korlátaikat kell leküzdeniük. Úgy vélte, az amerikai konzervatív hálózat gyorsabban épül, míg Európában nehezebb a különböző nemzeti érdekeket összehangolni, bár már létrejöttek a „patrióta” szervezetek és közös témák.

A részleteket ebben a videóban lehet meghallgatni: