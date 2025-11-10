RETRO RÁDIÓ

"Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció"

Sikerült elhárítani a veszélyt a miniszterelnök szerint. Ez volt az idei év legjelentősebb tárgyalás Orbán Viktor és Donald Trump között.

2025.11.10.
"Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl." - írja legfrissebb Facebook bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, aki hozzátette, hogy amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, és ő a miniszterelnök Magyarországon, addig nem lesz szankció.

Ez volt az idei év legjelentősebb tárgyalás Orbán Viktor és Donald Trump között. Fotó: Kevin Dietsch / GettyImages

Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció. A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát. Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak

- tette hozzá a kormányfő.

 

