Rekordokat dönt a forint az Orbán–Trump-találkozó után

Az euró-forint árfolyama két éve, a dollár-forinté pedig négy éve nem járt ilyen magas szinteken.

Szárnyal a forint az Orbán–Trump-találkozó után – Fotó: parlanteste / Shutterstock

Új lendületet kapott a magyar forint

Múlt hét pénteken is remek formát mutatott a forint, a hétvégi washingtoni tárgyalások pedig újabb lendületet adtak a magyar devizának. Az euró-forint grafikonon már a hétfő reggel támasztörést hozott – írja a Világgazdaság.

Jelentős lendületet kapott a magyar forint a hétvégi magyar–amerikai megállapodástól: a pénteki tárgyaláson Donald Trump és Orbán Viktor többek között szankciómentességet, pénzügyi csomagot, LNG-beszerzést és fegyvervásárlást egyeztetett. Az Egyesült Államok szankciómentességet biztosít az orosz olaj- és földgázvásárlásokra (ez természetesen nem érinti az Európai Unió szankcióit), továbbá feloldotta a Paks II erőműre vonatkozó amerikai szankciókat is.

Pénteken újabb hullámban erősödött a forint, az euró-forint jegyzése a 385-ös szint alá süllyedt. A technikai támasz 384 közelében húzódik. Hétfőn reggel már ezzel a támasszal birkózott a forint, 383,95-ig leszúrva. Majd nyitás után már 383,5 közelében járt, letörve a támaszt.

A dollárral szemben is újabb forinterősödési hullám követte a pénteki menetet. Ráadásul már pénteken is meredekebb volt a forint erősödése a dollárral szemben – számolt be róla a Magyar Nemzet.