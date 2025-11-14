Különleges pillanat: videón, ahogy Orbán Viktor meglátja saját rajzával ellátott pulóverét

Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor nemrégiben egy fotón mutatta meg, hogy már neki is van saját rajzával ellátott pulóvere.

A kormányfő most egy videót mutatott arról, ahogy átveszi azt a csomagot, amiben benne van a különleges termék. Ám a felvételből más is kiderül.

Unboxing azaz Kicsomagolás

- olvasható a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

„Sosem gondoltam, hogy ez bármire használható” - jelentette ki a videóban Orbán Viktor, majd így folytatta:

Szerintem az volna az igazán komoly agytorna, hogyha most leülnénk, és vissza kéne mondanom, hogy az interjú melyik kérdésére adott választ, melyik takarja

- tette hozzá Orbán Viktor.

„Van a választás, 1+1, ez a Demján Program” - sorolta a miniszterelnök a videóban, amelyet alább tudsz megtekinteni: