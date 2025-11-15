- Szabó Zsófi Orbán-firkás pulcsiban tűnt fel a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- Elképesztő! A Britain’s Got Talent egykori győztes csapata nyitotta a Háborúellenes Gyűlést
- Orbán Viktor megérezett a Háborúellenes Gyűlésre - rögtön lerohanták (Videó)
- Háborúellenes Gyűlés Győrben: "Kinek hiányzik, hogy a gyerekeit elvigyék katonának?"
Hatalmas siker az Orbán-firkás pulcsi
Percek alatt elkapkodták az Orbán-firkás pulcsit az első Háborúellenes gyűlésen.
Az első Háborúellenes gyűlésen személyesen is meg lehetett venni az Orbán-firkás pulóvert és pólókat. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van. Az Orbán-firkás termékek percek alatt elfogytak.
A DPK webshopjában még lehet vásárolni ilyen termékeket, a bevételt pedig jótékony célra fordítják: a webshopból befolyó összeget a Jónak lenni jó! kampányára ajánlják fel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre