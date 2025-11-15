RETRO RÁDIÓ

Hatalmas siker az Orbán-firkás pulcsi

Percek alatt elkapkodták az Orbán-firkás pulcsit az első Háborúellenes gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 10:59
pulcsi Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Az első Háborúellenes gyűlésen személyesen is meg lehetett venni az Orbán-firkás pulóvert és pólókat. Ezek mellett még Pride of Hungary pulóvereknek is hatalmas sikere van. Az Orbán-firkás termékek percek alatt elfogytak.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.
Fotó: Mediaworks

A DPK webshopjában még lehet vásárolni ilyen termékeket, a bevételt pedig jótékony célra fordítják: a webshopból befolyó összeget a Jónak lenni jó! kampányára ajánlják fel.

