Orbán Viktort tartják a legjobb vezetőnek még Szingapúrban is

A Háborúellenes Gyűlés első napján Schmittné Makray Katalin arról számolt be, hogy tapasztalatai szerint Orbán Viktort Szingapúrban is ismerik, és ott is kiemelkedő vezetőként tartják számon - írja a Ripost.

Schmittné Makray Katalin a Háborúellenes Gyűlésen

Már nem vagyok 20 éves, sokszorosan nem vagyok az, de boldog vagyok, hogy ezt megélhettem, és minden remek körülöttem. Egy nagy baj van, fáj a szívem a hazáért, és most van szükség minden erőfeszítésre, most félre kell tenni azokat a rossz gondolatot, amivel másokat bántunk, mert az gyengít bennünket

- mondta el Schmittné Makray Katalin.

A női Digitális Polgári Kör alapítója azt is elmondta, hogy az élete egy hármas egységre épül: Isten, a haza, és a család. Aztán egy egészen elképesztő történetet is elmesélt:

Szingapúrban voltam a vízilabda világbajnokságon. Az unokáimat néztem meg, és egy taxival utaztunk a lányommal, és a sofőrt megkérdezte, hogy honnan jöttünk, és amikor megtudta, hogy Magyarországról, akkor azt mondta, hogy Orbán Viktor. Aztán azt, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető.