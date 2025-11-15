- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
- "A holnapi meccs jellempróba lesz!" - Ezt üzente Orbán Viktor Szoboszlaiéknak
- Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legfontosabb pillanatai - Galéria
- Orbán Viktor az első Háborúellenes Gyűlésen: ,,A legszörnyűbb katasztrófa elhárításán dolgozunk!"
Orbán Viktort tartják a legjobb vezetőnek még Szingapúrban is
Schmittné Makray Katalin egy meghökkentő történetet idézett fel a győri eseményen, ahol ismét nagy tömeg állt ki a háború ellen. A nyolcszoros magyar bajnok tornász szerint Orbán Viktort Szingapúrban nemcsak ismerik, hanem a legkiválóbb vezetők között tartják számon - hangzott el a Háborúellenes Gyűlésen.
A Háborúellenes Gyűlés első napján Schmittné Makray Katalin arról számolt be, hogy tapasztalatai szerint Orbán Viktort Szingapúrban is ismerik, és ott is kiemelkedő vezetőként tartják számon - írja a Ripost.
Már nem vagyok 20 éves, sokszorosan nem vagyok az, de boldog vagyok, hogy ezt megélhettem, és minden remek körülöttem. Egy nagy baj van, fáj a szívem a hazáért, és most van szükség minden erőfeszítésre, most félre kell tenni azokat a rossz gondolatot, amivel másokat bántunk, mert az gyengít bennünket
- mondta el Schmittné Makray Katalin.
A női Digitális Polgári Kör alapítója azt is elmondta, hogy az élete egy hármas egységre épül: Isten, a haza, és a család. Aztán egy egészen elképesztő történetet is elmesélt:
Szingapúrban voltam a vízilabda világbajnokságon. Az unokáimat néztem meg, és egy taxival utaztunk a lányommal, és a sofőrt megkérdezte, hogy honnan jöttünk, és amikor megtudta, hogy Magyarországról, akkor azt mondta, hogy Orbán Viktor. Aztán azt, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető.
Az első háborúellenes gyűlés tehát ma tartják Győrben, a következő november 29-én Nyíregyházán lesz, majd december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án Szegeden tartanak rendezvényt az országjárás keretében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre