Görbicz Anita a Háborúellenes Gyűlésen: "Káosz alakul ki, a rengeteg álhír távolabb visz a békétől"
A korábbi kiváló kézilabdázó szerint a sportban ellenfelek vannak, nem ellenségek. Görbicz Anita is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen.
Görbicz Anita, a korábbi világklasszis kézilabdázó szintén jelen volt a Háborúellenes Gyűlésen. A Zebra Digitális Kör tagjaként hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos számára az álhírek elleni fellépés - írja a Bors.
Világ életemben a sportban éltem, s jelenleg is abban élek. Ha a sportban előre akarsz jutni, akkor tisztelned kell az ellenfelet. Becsülette kelll játszani. Ha egy célért küzdünk, akkor mindenkinek ugyanúgy kell gondolkoznia. Az álhírek, pletykák, a félinformációk a sport mellett az életben is félre tudják vinni az embereket. Káosz alakul ki, a rengeteg álhír távolabb visz a békétől
- mondta a győri kézisek jelenlegi sportigazgatója.
"Ellenfelek vagyunk, de tiszteljük az ellenfelet. Tisztán kell győzni, hiszek abban, hogy ha tiszta szívvel küzdesz, nem feladva a harcot, akkor eléred a célt és sikerrel jársz."
