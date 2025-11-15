- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
Radics Gigi és Curtis újra együtt a Háborúellenes Gyűlésen: „A dalban benne van, mennyit veszíthetnénk egy háborúval…”
Radics Gigi és Curtis három hete már nagy visszhangot keltettek a Szabadság vándorai feldolgozásával, és az október 23-ai állami ünnepség után sejthető volt, hogy nem ér véget az együttműködésük. Most újra színpadra léptek Győrben a Háborúellenes Gyűlésen.
Szombaton, november 15-én Győrben tartják a Háborúellenes Gyűlést, ahol azok gyűlnek össze, akik elutasítják a háborút. A rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a résztvevők pedig találkozhatnak többek között Szabó Zsófival, Görbicz Anitával, Nemcsák Károllyal, Nacsa Olivérrel és Rákay Philippel. Zenei újdonság is érkezik: Radics Gigi és Curtis az október 23-ai fellépés után ismét közös produkcióval állnak színpadra, ezúttal a Szeretni valakit valamiért című dalt dolgozták fel, a béke melletti kiállásként - írja a Bors.
Curtis a Szabadság vándorai hatalmas sikeréről: „Átment az üzenet...”
Curtissel a rendezvény előtt beszélgettünk: „Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény , nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett. Bevallom, magam sem hittem volna, hogy az október 23-ai ünnepség ekkora siker lesz, de nagyon boldog vagyok.”
Pár nap alatt több milliós nézettsége lett a Szabadság vándorai feldolgozásnak, ami úgy gondolom, annak köszönhető, hogy igényesen nyúltunk hozzá és át is ment az üzenet, amit szerettünk volna vele közvetíteni
– kezdte a Borsnak a rapper, aki azt is elárulta, melyik legendás dalt választották az újabb közös produkciójukhoz.
„Békében és biztonságban élhetünk...”
„A Szeretni valakit valamiért című gigasláger átdolgozását választottuk, azt fogjuk előadni . Most egy kicsit más nézőpontból közelítettem a dalhoz, mint a Demjén sláger esetében. Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik , és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk , békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az , hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…” - mondta Curtis, aki azt is megsúgta, hogy gyakorlatilag közös próba nélkül adják majd elő élőben az új köntösbe öltöztetett dalt.
Be kell valljam, hogy nem igazán próbáltunk Gigivel, elég jól működünk együtt, úgyhogy nem is volt rá szükség.
„De természetesen felkészülten érkeztünk Győrbe, az viszont tény, hogy még csak nem is együtt vettük fel a dalt. Ő az egyik, én a másik stúdióban, így volt egyszerűbb, mert nem kellett időpontot egyeztetni , ami mindenkinek jó. Ezer éve ismerjük már egymást, ráadásul Radics Gigi Magyarország egyik legjobb énekesnője. Ezek után nem is kérdés, hogy milyen lett az új feldolgozás?!” - tette fel a kérdést Curtis, melyre meg is kaptuk a választ, hiszen a Háborúellenes Gyűlésen a Bors is a helyszínen követi az eseményeket.
