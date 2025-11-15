RETRO RÁDIÓ

"Egyetlen édesanya sem szeretné ezt átélni" - Nagy Tímea nem akarja, hogy besorozzák a magyar fiúkat

Háború helyett béke. A kétszeres olimpiai bajnok vívónő is ott volt az első Háborúellenes Gyűlés győri állomásán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 11:58
Digitális Polgári Kör bajnoknő Háborúellenes Gyűlés Nagy Tímea

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző maga is részt vett az első Háborúellenes Gyűlés szombati, győri állomásán. Nem véletlen, a legendás vívó tagja a Sportolók Digitális Polgári Körének, ahova az alapító Dr. Baji Balázs gátfutó hívta meg. 

Nagy Tímea 25 éve Sydneyben nyerte az első olimpiai aranyát
Nagy Tímea 25 éve Sydneyben nyerte az első olimpiai aranyát Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A legendás vívó szerint akárcsak a sportban, az életben is csapatban érhetjük el a sikereket. Ezért volt fontos számára, hogy csatlakozzon a Sportolók Digitális Polgári Köréhez, s októberben 23-án a Békemeneten is ott volt. Mint mondta, elsősrban a béke miatt.

„Ez volt az első Békemenetem, fontosnak éreztem, hogy most részt vegyek, mert már az elnevezése is önmagáért beszél: Békemenet. Szerintem nincs olyan ember, aki háborút szeretne! A részvételemmel azt szerettem volna tudatosítani és kifejezni, hogy mindannyian a békét akarjuk. A háborúban valamennyi hadköteles fiút besoroznának. Ezt egyetlen édesanya sem szeretné átélni.”

-mondta a Borsnak a bajnoknő, aki három gyermekes édesanyaként hálása magyar kormánynak az adómentességért is.

Timi a Háborúellenes Gyűlésen is a béke mellett szólalt fel:

Természetesen vannak vitáink otthon, de a béke iránti vágy mindenkinél ugyanaz. A béke a természetes igény. Ha nincs béke, akkor nem tudunk építkezni, jövőképet kialakítani. Ha egy édesanyának és egy édesapának a gyerekei háborúban élnek, annál rosszabb nincsen. Mindenki békét akar, én bízom benne, hogy ez is fog történni.

Timi arról is beszélt a sportolókról kell példát venni.

"Maga az olimpia, a béke szigetének kellene lennie. Le akarjuk győzni egymást, de tisztelettel, alázattal, nem a másikat megalázva. Amikor elindul egy olimpia, megszűnik, hogy ki hova tartozik, ki melyik párthoz tartozik. Amikor egy győzelem megszületik, akkor mindenki önfeledten örül. Mindenki elénekli a himnuszt, ez az érzés az összefogás. A béke ott kezdődik, amikor az összefogás nem szűnik meg, együtt vagyunk. Mindenkinek meg kell hallania a hangját."

