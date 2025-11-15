"Egyetlen édesanya sem szeretné ezt átélni" - Nagy Tímea nem akarja, hogy besorozzák a magyar fiúkat

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző maga is részt vett az első Háborúellenes Gyűlés szombati, győri állomásán. Nem véletlen, a legendás vívó tagja a Sportolók Digitális Polgári Körének, ahova az alapító Dr. Baji Balázs gátfutó hívta meg.

Nagy Tímea 25 éve Sydneyben nyerte az első olimpiai aranyát Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A legendás vívó szerint akárcsak a sportban, az életben is csapatban érhetjük el a sikereket. Ezért volt fontos számára, hogy csatlakozzon a Sportolók Digitális Polgári Köréhez, s októberben 23-án a Békemeneten is ott volt. Mint mondta, elsősrban a béke miatt.

„Ez volt az első Békemenetem, fontosnak éreztem, hogy most részt vegyek, mert már az elnevezése is önmagáért beszél: Békemenet. Szerintem nincs olyan ember, aki háborút szeretne! A részvételemmel azt szerettem volna tudatosítani és kifejezni, hogy mindannyian a békét akarjuk. A háborúban valamennyi hadköteles fiút besoroznának. Ezt egyetlen édesanya sem szeretné átélni.”

-mondta a Borsnak a bajnoknő, aki három gyermekes édesanyaként hálása magyar kormánynak az adómentességért is.

Timi a Háborúellenes Gyűlésen is a béke mellett szólalt fel:

Természetesen vannak vitáink otthon, de a béke iránti vágy mindenkinél ugyanaz. A béke a természetes igény. Ha nincs béke, akkor nem tudunk építkezni, jövőképet kialakítani. Ha egy édesanyának és egy édesapának a gyerekei háborúban élnek, annál rosszabb nincsen. Mindenki békét akar, én bízom benne, hogy ez is fog történni.

Timi arról is beszélt a sportolókról kell példát venni.

"Maga az olimpia, a béke szigetének kellene lennie. Le akarjuk győzni egymást, de tisztelettel, alázattal, nem a másikat megalázva. Amikor elindul egy olimpia, megszűnik, hogy ki hova tartozik, ki melyik párthoz tartozik. Amikor egy győzelem megszületik, akkor mindenki önfeledten örül. Mindenki elénekli a himnuszt, ez az érzés az összefogás. A béke ott kezdődik, amikor az összefogás nem szűnik meg, együtt vagyunk. Mindenkinek meg kell hallania a hangját."