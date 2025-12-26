RETRO RÁDIÓ

Gruber Zsombor karácsony után Liverpoolba utazik 

A szeretet ünnepe nemcsak a családot, hanem a barátokat is összehozza. A Fradi sztárja, Gruber Zsombor az ünnepek között Liverpoolba utazik, hogy meglepje jó barátját, Pécsi Ármint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 10:00
gruber zsombor fradi pécsi ármin liverpool

Karácsony táján minden kicsit más: a távolság is kisebbnek tűnik, a kötelékek pedig még erősebbek. Mindenkinek van egy legjobb barátja a világon – még akkor is, ha messze sodorta őket egymástól az élet. Gruber Zsombor és Pécsi Ármin története pontosan erről szól. A köztük lévő kapcsolat szinte elválaszthatatlan, az FTC csatára pedig most miatta utazik egészen Liverpoolig. 

Gruber Zsombor: Várom már, hogy találkozzunk

Megbeszéltük a barátaimmal, hogy meglepjük az Ármint, ezért december 27-én kimegyünk a Liverpool-Wolverhampton meccsre. Három napot leszünk ott karácsony után, és már várom, hiszen legutóbb az utánpótlás-válogatottban találkoztunk egymással

- mondta Gruber, aki azt is elárulta, hogy hol fognak lakni ez idő alatt.  

Árminnál leszünk, de nem Liverpool belvárosában, mert a játékosok nem ott laknak. Külön fogunk lakni, de sokszor fogunk találkozni egymással

- nyilatkozta a 21 éves játékos.

Gruber Zsombor a szezon során ritkán tud időt tölteni a szeretteivel, ezért az ünnepekre mindig hazautazik, hogy minden pillanatot együtt élhessenek meg. A Metropolnak elárulta, nincsenek nagy kívánságai – számára a legfontosabb, hogy a családjával lehessen.

Végre otthon leszek a családommal, mert év közben nem sokat látom őket. Nem volt külön kívánságom, én mindig meglepetést kapok. De mi meg szoktuk beszélni a testvéremmel, mit veszünk a szüleinknek, mert általában azt kapnak, amire szükségük van. De a vásárlás részét azt teljesen rábízom

- zárta gondolatait mosolyogva Gruber. 

 

