Gruber Zsombor karácsony után Liverpoolba utazik
A szeretet ünnepe nemcsak a családot, hanem a barátokat is összehozza. A Fradi sztárja, Gruber Zsombor az ünnepek között Liverpoolba utazik, hogy meglepje jó barátját, Pécsi Ármint.
Karácsony táján minden kicsit más: a távolság is kisebbnek tűnik, a kötelékek pedig még erősebbek. Mindenkinek van egy legjobb barátja a világon – még akkor is, ha messze sodorta őket egymástól az élet. Gruber Zsombor és Pécsi Ármin története pontosan erről szól. A köztük lévő kapcsolat szinte elválaszthatatlan, az FTC csatára pedig most miatta utazik egészen Liverpoolig.
Gruber Zsombor: Várom már, hogy találkozzunk
Megbeszéltük a barátaimmal, hogy meglepjük az Ármint, ezért december 27-én kimegyünk a Liverpool-Wolverhampton meccsre. Három napot leszünk ott karácsony után, és már várom, hiszen legutóbb az utánpótlás-válogatottban találkoztunk egymással
- mondta Gruber, aki azt is elárulta, hogy hol fognak lakni ez idő alatt.
Árminnál leszünk, de nem Liverpool belvárosában, mert a játékosok nem ott laknak. Külön fogunk lakni, de sokszor fogunk találkozni egymással
- nyilatkozta a 21 éves játékos.
Gruber Zsombor a szezon során ritkán tud időt tölteni a szeretteivel, ezért az ünnepekre mindig hazautazik, hogy minden pillanatot együtt élhessenek meg. A Metropolnak elárulta, nincsenek nagy kívánságai – számára a legfontosabb, hogy a családjával lehessen.
Végre otthon leszek a családommal, mert év közben nem sokat látom őket. Nem volt külön kívánságom, én mindig meglepetést kapok. De mi meg szoktuk beszélni a testvéremmel, mit veszünk a szüleinknek, mert általában azt kapnak, amire szükségük van. De a vásárlás részét azt teljesen rábízom
- zárta gondolatait mosolyogva Gruber.
