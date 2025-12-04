Ritka alkalom: Gruber Zsombor magánéletről vallott, de Tóth Alexet sem kímélte

33 mérkőzés, 9 gól, 5 gólpassz – és egy álomszerű debütálás a válogatottban. Gruber Zsombor idei mutatói magukért beszélnek. A Ferencváros 21 éves tehetsége beszélt arról, hogyan képes megtartani a fókuszt a hirtelen jött figyelem közepette, mennyire lepi meg, amikor az utcán felismerik, és arról is, milyen gyakran ütköztetik a véleményüket csapattársával, Tóth Alexszel az örök futballvitában: Ronaldo vagy Messi a nagyobb klasszis?

Gruber Zsombor a Fradi egyik legnagyobb felfedezettje Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Edzés után általában még sokat regenerálok. Nagyon szeretek hideg-meleg vizes fürdőben ülni, pihenni egy kicsit. Utána ebédelünk, majd ha van valami program, akkor arra, persze, elmegyek. Mostanában azonban rengeteg meccsünk van, úgyhogy inkább otthon szoktam lenni

– nyilatkozta Gruber, aki szintén szereti a videójátékokat, de nem annyira függő, mint Tóth Alex vagy Szalai Gábor.

„Néha játszok egy kicsit Playstationön, bár én közel sem annyit, mint Alex vagy Gabi. Inkább sorozatokat nézek, beszélgetek a barátaimmal a hétköznapi dolgokról, a meccsekről. Otthon alapvetően csend és nyugalom vesz körül, nem szoktam túl nagy dolgokat csinálni”

– folytatta Gruber, aki szerint amióta a Fradi játékosa, sokkal többen ismerik fel.

Gyakrabban jönnek oda hozzám az utcán. Nagyon jó érzés, tényleg fantasztikus ezt átélni.

Gruber Zsombornak van egy furcsa babonája

A Fradi fiatal sztárja már több mint 12 ezer követőt gyűjtött az Instagramon, ahol leggyakrabban futballal kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Azonban a figyelmes követők azt is észrevehetik, hogy Gruber a divat világában szintén otthonosan mozog – és ehhez bizony egy különös babona is kapcsolódik.

Nagyon nehezen veszem rá magam, hogy megvegyek valamit. Mindig valamihez kötöm: például ha rúgok egy gólt, vagy ha nyerünk két meccset, akkor megengedem magamnak. Nem szoktam feleslegesen költekezni, de szeretem a ruhákat, és néha előfordul, hogy megveszek egy-egy darabot, amit aztán alig hordok

Gruber Zsombor és Tóth Alex a legjobb barátok, mégis van valami, amiben nem értenek egyet Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Gruber Zsombor 2025-ben tért vissza a Fradihoz, miután kölcsönben szerepelt az MTK-nál. Azt is elárulta, kivel ápol szorosabb kapcsolatot, és kitől tanulta a legtöbbet.

Amikor visszakerültem a Fradiba, akkor érkezett Tóth Alex és Szalai Gábor is, velük nagyon jó, baráti viszony alakult ki. Az újonnan érkezőkkel, Ötvös Bencével és Nagy Barnabással is hamar megtaláltuk a közös hangot. Mi, fiatalok, rengeteg tanácsot kapunk például Dibusz Dénestől vagy Botka Endrétől, és mindet igyekszünk megfogadni – ennek is köszönhető, hogy ilyen jó a csapatösszhang.

Gruber Zsombor beszólt Tóth Alexnek

A Fradi tehetsége elárulta, hogy gyakran ugratják egymást Tóth Alexszel, akit, ha kell, nem is kímél, mivel Gruber kedvence Lionel Messi, míg Tóthé Cristiano Ronaldo.

Sokszor összeszólalkozunk ezen Alexszel, de a Fradi öltözőjében jóval több a Ronaldo-rajongó, mint a Messi-szurkoló, viszont aki Messi-drukker, az jobban focizik

– mondta nevetve Gruber.