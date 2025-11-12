Lionel Messi miatt hozott komoly döntést a Fradi sztárja

A válogatott szünetben extra videóval lepte meg a drukkereket a Ferencváros focicsapatának kommunikációs stábja. Miközben Gruber Zsombor jelenleg a csütörtöki, örmények elleni meccsre készül, egy előre felvett anyagban a drukkerek kérdésére válaszolt a Fradi játékosa.

Gruber Zsombor a válogatottba is bekerült a Fradiból (Fotó: Czinege Melinda)

A válogatott csatárt 2024 januárjában vette meg a Ferencváros a Puskás Akadémiától, majd tavaly nyáron csatlakozott a zöld-fehérekhez. A tavaszi szezonra az MTK-nak adták kölcsön a labdarúgót, aki idén nyártól már alapember a klubban. A bajnokságban és a nemzetközi kupában is gólokkal hálálja meg a bizalmat, sőt, az örmények elleni hazai vb-selejtezőn a válogatottban is betalált.

Ezért lett 30-as a Fradi csatára

Most kevésbé szakmai kérdésekre is válaszolt, kiderült többek között Gruberről, hogy hány évesen kezdett el focizni, kik a barátai a csapatból, s hogyan viszonyul a Forma-1-hez. Valaki aziránt érdeklődött, miért lett 30-as a Fradiban. A videóból kiderült, hogy ebben Lionel Messi inspirálta.