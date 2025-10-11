Marco Rossit éltette a közönség, győzelmet ért a kapitány húzása

Miután a magyar csapat az első két vb-selejtezőjén csak egy pontot szerzett, Marco Rossi szövetségi kapitány nem kertelt. Elmondta, Örményország ellen a győzelem az egyetlen elfogadható eredmény. Ehhez képest szombaton a magyar csapat az első félidőben kevés helyzetet tudott kialakítani. Mezőnyfölényben játszottunk, de komoly lehetőség csak Szoboszlai előtt adódott: a Liverpool légiósa hat méterről a kapu mellé trafált.

Örményország ellen játszott a magyar válogatott Fotó: Tumbász Hédi

A szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a magyar csapat, amely az 56. percben gólt szerzett: Bolla játszotta az örmény védelem mögé a labdát, és Lukács 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A gól után izgulni kellett a végéig, mert a vendégek nem adták fel: a másik oldalon Tóth Balázs védett egy örmény kontra után. Nagy Zsolt növelhette volna a magyar előnyt, Szoboszlai szöglete után a kapufára fejelte a labdát. Az utolsó percekben a közönség Marco Rossit éltette, hiszen a kapitány húzása, Lukács szerepeltetése sikeresnek bizonyult a magyar-örmény meccsen.

A 94. percben Gruber állította be a végeredményt, a magyar válogatott végül 2-0-ra nyert, a győzelem azt jelenti, hogy a második helyre lépett a csoportban, egy ponttal előzi meg az örményeket. Marco Rossi együttese kedden 21 órától Portugáliában lép pályára.