RETRO RÁDIÓ

"Különben álom marad a világbajnokság" - A legendás riporter már tudja, eddig lesz izgalmas a válogatott meccse

Kötelező a győzelem a Puskás Arénában. A Magyarország-Örményország világbajnoki selejtezőn Vass István Zoltán szerint csakis hazai siker születhet, máskülönben lemondhatunk álmunkról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 19:00
Magyarország Vass István Zoltán világbajnokság

Vass István Zoltán évtizedeken át volt a rádióhallgatók kedvence. Állt a focipályák szélén, ült a közvetítőfülkékben, közvetítette, kommentálta az eseményeket, néha bosszankodott is, és persze kitörő örömmel kiáltotta a világba, ha magyar gól született egy-egy válogatott mérkőzésen. A 83 éves legenda kiváló egészségnek örvend, de ma már csak a televízió előtt szurkol a válogatottnak, így tesz szombaton is, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőt játszik. A Magyarország-Örményország meccsen kötelező a győzelem.

Vass István Zoltán optimista a Magyarország-Örményország meccs előtt
Vass István Zoltán optimista a Magyarország-Örményország meccs előtt / Fotó: Czerkl Gábor

Vass István Zoltán úgy véli, csak az első gólig lehet nehéz a mieinknek az összecsapás.

Úgy érzem, ez a meccs az első gólig lesz izgalmas, amelyet – nagyon bízom benne – a magyarok rúgják. Annak ellenére várom a gólt, a gólokat, hogy a két gólfelelősünk, Varga Barna és Sallai Roland csak nézőtérről figyelheti a játékot

- mondta a sportriporter a Metropolnak. Hozzátette, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik teljesítménye meghatározó lesz, de kíváncsian várja a két hiányzó támadónk helyetteseit.

"Remélem, akit Marco Rossi a pályára küld, élni fog a lehetőséggel, gondolok itt elsősorban a fiatal fradistára, Gruber Zsomborra. Remélem játékával bizonyítja, hogy a jövőben is lehet számítani rá. Egyébként bízom a szövetségi kapitány döntésében, mert Rossit jó szakembernek tartom, aki nem megúszni akarja a meccseket, hanem megnyerni akarja azokat. Hála Istennek, soha nem hallottam olyat tőle, hogy egy szoros vereség sem rossz eredmény. Tehát, egy vagy két góllal nyerünk!"

Minden eldőlhet a Magyarország-Örményország mecccsen

A nyugdíjas rádiós kijelentette, ha magyar válogatott nem nyer az örmények ellen, akkor a világbajnokság jószerivel újra csak álom marad számunkra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu