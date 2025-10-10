"Különben álom marad a világbajnokság" - A legendás riporter már tudja, eddig lesz izgalmas a válogatott meccse

Kötelező a győzelem a Puskás Arénában. A Magyarország-Örményország világbajnoki selejtezőn Vass István Zoltán szerint csakis hazai siker születhet, máskülönben lemondhatunk álmunkról.
Vass István Zoltán évtizedeken át volt a rádióhallgatók kedvence. Állt a focipályák szélén, ült a közvetítőfülkékben, közvetítette, kommentálta az eseményeket, néha bosszankodott is, és persze kitörő örömmel kiáltotta a világba, ha magyar gól született egy-egy válogatott mérkőzésen. A 83 éves legenda kiváló egészségnek örvend, de ma már csak a televízió előtt szurkol a válogatottnak, így tesz szombaton is, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány világbajnoki selejtezőt játszik. A Magyarország-Örményország meccsen kötelező a győzelem.
Vass István Zoltán úgy véli, csak az első gólig lehet nehéz a mieinknek az összecsapás.
Úgy érzem, ez a meccs az első gólig lesz izgalmas, amelyet – nagyon bízom benne – a magyarok rúgják. Annak ellenére várom a gólt, a gólokat, hogy a két gólfelelősünk, Varga Barna és Sallai Roland csak nézőtérről figyelheti a játékot
- mondta a sportriporter a Metropolnak. Hozzátette, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik teljesítménye meghatározó lesz, de kíváncsian várja a két hiányzó támadónk helyetteseit.
"Remélem, akit Marco Rossi a pályára küld, élni fog a lehetőséggel, gondolok itt elsősorban a fiatal fradistára, Gruber Zsomborra. Remélem játékával bizonyítja, hogy a jövőben is lehet számítani rá. Egyébként bízom a szövetségi kapitány döntésében, mert Rossit jó szakembernek tartom, aki nem megúszni akarja a meccseket, hanem megnyerni akarja azokat. Hála Istennek, soha nem hallottam olyat tőle, hogy egy szoros vereség sem rossz eredmény. Tehát, egy vagy két góllal nyerünk!"
A nyugdíjas rádiós kijelentette, ha magyar válogatott nem nyer az örmények ellen, akkor a világbajnokság jószerivel újra csak álom marad számunkra.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.