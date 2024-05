Nyolcvanegy évesen is kiváló erőben, óriási érdeklődéssel várja a labdarúgó-Európa-bajnokságot Vass István Zoltán. A legendás rádiós és sportriporter érdekességet is elárult a Metropolnak, noha az évtizedek alatt számos fontos eseményről tudósított, a foci-Eb kimaradt neki.

Vass István Zoltán Fotó: Tumbász Hédi

Vass István Zoltán az 1964-es labdarúgó kontinensbajnokságról azért nem tudósított, mert akkoriban még Szegeden végezte az egyetemet, míg az 1972-es, 4. magyar hellyel zárult két találkozóra pedig a munkahelyén nem került be a közvetítőcsapatba. Persze, ha egykor nem úgy dönt, hogy vidékre költözik, bizonyára kapott volna ilyen feladatot is, míg a későbbiek során a politikai rádiózásra váltott.

„A világbajnoki selejtezőkből annál inkább részesültem” – nyilatkozta a Metropolnak a 81 éves rádióslegenda. „De most itt a lehetőség, természetesen nézem majd a németországi foci-Eb küzdelmeit.”

Sokakat talán meglep a június 14-én kezdődő tornával kapcsolatos jóslata, miszerint a magyar együttes akár csoportelsőként juthat a legjobb tizenhat közé.

Marco Rossi szövetségi kapitány pályaíve számomra érdekes, mert amikor a Honvéddal magyar bajnok lett, ráérzett arra, hogy kikre lehet építeni a magyar futballban. Bár az Albert Flórián nagyságához mérhető nemzetközi klasszis nálunk jelenleg is hiánycikk, de válogatottunk egységes. Első helyünk a csoportban azért sem elképzelhetetlen, mert Svájc és Skócia is meglepheti a németeket, azaz a körbeverés sem kizárt, amiből mi jöhetünk ki a legjobban.

Lelkesen emlékeztet rá, hogy Nemzetek Ligája-meccsen Wolverhamptonban 4-0-ra vertük Angliát, Németország pedig a legutóbbi Eb-n Münchenben igencsak szerencsés volt, amennyiben kihúzta ellenünk 2-2-vel. Mi ez, ha nem optimizmusra okot adó két tény?

Vass István Zoltán egyébként bámulatra méltó egészségi állapotnak örvend, amihez hozzásegíti a napi 12-15 km-es kerékpározás. E szokásától az Eb-napok során sem köszön el, persze azért kiemeli, nem egy Eddy Merckx-típusú gigász. Aki manapság látja, tanúsítja, ugyanolyan szikár alkat, amilyen fél évszázaddal ezelőtt volt.