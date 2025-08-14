Elcsattant egy csók a budapesti kánikulában, szerelmével ünnepelt a világsztár

Nem túlzás kijelenteni, hogy a svéd rúdugró volt viadal legnagyobb sztárja a Nemzeti Atlétikai Központban. Armand Duplantisra már lassan elfogynak a jelzők, hiszen a 25 éves sportoló 13. alkalommal döntötte meg a sportága világcsúcsát, ami immár 629 centiméter. Duplantis először 2020 februárjában lépett fel a rúdugrás trónjára, amikor átadta a múltnak a francia Renaud Lavillenie 616 centis csúcsát.

Duplantis és szerelme Budapesten Fotó: Origo

Duplantis hatalmas ugrása után, nem vesztegetett túl sok időt, azonnal menyasszonyához, a svéd modell, Desire Inglanderhez sietett, és egy forró csókkal közösen ünnepelték az új mérföldkövet. A svéd-amerikai atléta a világcsúcson kívül további 100 ezer dollárnyi (34 millió forintnyi) pénzjutalommal is gazdagodott, ami minden csúcsdöntés után jár, tehát pályafutása során már több mint egy millió dollárt összegyűjtött ezekből a bónuszokból.

Duplantis a gulyáslevesnek köszönhette a csúcsot

A versenyt követően az M4 Sportnak adott interjúban elmondta, hogy a jellegzetes magyar étel is hozzásegítette ehhez a teljesítményhez.

Ettem egy nagyon finom gulyást két nappal ezelőtt, valószínűleg nem véletlen, hogy ilyen magasra tudtam ugrani

–nyilatkozta mosolyogva Duplantis, miközben arról beszélt, hogy mennyire tetszik neki Magyarország.