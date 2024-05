Óriási dolgokra készül Gulácsi Péter: üzent a németeknek

Tavasszal előbb az RB Leipzig Bundesliga-csapatába, majd a magyar válogatottba is hosszú kihagyás után, de remekül tért vissza Gulácsi Péter. A 34 éves kapus most a június 14-én kezdődő Európa-bajnokságra készül Marco Rossi szövetségi kapitány keretével, de az Eb mellett már a 2026-os világbajnokságot is szóba ejtette a Kicker magazinnak adott interjújában.

Gulácsi Péter a válogatottban is visszavette a helyét Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Gulácsi hosszasan méltatta a mieinkkel azonos csoportban szereplő, házigazda német válogatottat, amely tétmeccsen az 1954-es berni vb-döntő óta nem tudta legyőzni a magyarokat (2021-ben, Münchenben 2-2-re végződött a két válogatott Eb-csoportmeccse, a 2022-es Nemzetek Ligája-halálcsoportban pedig a budapesti 1-1 után, Lipcsében 1-0-ra nyert a Rossi-csapat).

A magyar válogatott Eb-csoportmeccsei: Június 15., 15.00 (Köln): Magyarország–Svájc; Június 19., 18.00 (Stuttgart): Németország–Magyarország; Június 23., 21.00 (Stuttgart): Skócia–Magyarország. (Az elsők és másodikok mellett a négy legjobb csoportharmadik jut tovább a nyolcaddöntőkbe.)

Szerinte ugyanakkor most a Nationalelf tengelye – Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Florian Wirtz, Jamal Musiala és Kai Havertz – a legjobb Európában.

– Márciusban a Franciaország (2-0 – a szerző) és Hollandia (2-1) elleni győzelmek során láthattuk, hogy Németország újra rálelt a játék örömére, ami az utóbbi évkben talán nem volt így. Julian Nagelsmann újra frissességet és energiát hozott a csapatba. Ezért

a német válogatott szerintem nem csak a csoportgyőzelem favoritja, de házigazdaként egyike az Eb esélyeseinek

– mondta Gulácsi a korábbi lipcsei edzője, Nagelsmann irányításával új életre kelt Nationalelfről, majd áttért a magyar válogatottra is, amely 20 hónapja, már 14 mérkőzés óta veretlen.

– Sorozatban harmadszor vagyunk ott (az Eb-n) és az utóbbi években megmutattuk, hogy a legjobb csapatokkal is képesek vagyunk tartani a lépést. Most is ez a célunk.

Valami egészen nagy dolog lenne, ha a háromnál több meccsünk lenne az Eb-n.

Ez a sorozatunk mutatja a csapat stabilitását, és sokat elmond a mentalitásunkról. Mindegy, hogy barátságos vagy tétmeccsen, bármilyen ellenféllel szemben, mindig készek vagyunk mindent kiadni magunkból a pályán – emelte ki Gulácsi Péter, aki a minap 2026 nyaráig szerződést hosszabbított Lipcsében.

A személyes motivációjáról elárulta, messzebbre is tekint az előttünk álló Eb-szereplésnél.

– Az a célom, hogy mindnképpen a válogatottban legyek a 2026-os vb-ig. Egy világbajnoki szereplés óriási siker és a karrierem megkoronázása lenne. Végül is 1986 óta nem szerepeltünk vébén – merengett el Gulácsi Péter.

A lipcsei klublegendává lett kapus 2015 nyarán szerződött Salzburgból az RB Leipzig csapatához, és 2016 februárjától a 2022 októberi térdszalag-szakadásááig alapembere volt. Az eleinte még másodosztályú klub vele lett Német Kupa-győztes, többszörös Bundesliga-dobogós és Bajnokok Ligája-elődöntős. A februári visszatérése óta vele a kapuban veretlen maradt (13 bajnoki, 9 győzelem és 4 döntetlen, mindössze 9 kapott góllal) az addig bukdácsoló csapata. A válogatottban az őt 12 meccsen (7 győzelem, 5 döntetlen, 11 kapott gól) kiválóan helyettesített Dibusz Dénestől hódíthatja vissza a kapusposztot, ebben a kérdésben még nem döntött Marco Rossi