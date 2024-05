Gulácsi Péter szuper hírt kapott a titkos megbeszélésről

Nyugodt lehet a jövőjét illetően Gulácsi Péter. Pár hónapja még arról cikkeztek a magyar válogatott futballkapussal kapcsolatban a német sportsajtóban, hogy talán már soha többé nem védhet az RB Leipzig csapatában. Ehhez képest most a főnökei úgy döntöttek: hiába csatlakozik a kerethez nyáron a 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) igazolt belga utódjelölt Maarten Vandevoordtnak egyelőre csak a kispad jut a 34 éves magyar klublegenda mögött.

Pár hónap alatt nagyot fordult a világ Gulácsi Péterrel – Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Télen a már-már elüldözött Gulácsi kikosarazta az angol Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet, maradt a lipcsei kispadon – majd miután februárban 16 hónap után újra esélyt kapott a Bundesligában, tavasszal fényesen bizonyított. Azóta a német topliga egyik legjobbja volt, veretlenül (13 bajnokin csak 9 kapott góllal, 4 döntetlen mellett 9 győzelemmel) és a mezőny legjobb védési hatékonyságával.

Ezzel feladta a leckét a lipcsei vezetőknek, akik ezen a nyáron kivételesen igyekeznek együtt tartani a keretük zömét, hogy a következő szezonban beleszólhassanak a bajnoki címért folytatott harcba. Marco Rose vezetőedző, Rouven Schröder sportigazgató és a főszponzor Red Bull futballfelelőse, Mario Gómez most a mallorcai szezonzáró közös lazulásukon többek között kapuskérdésben is döntöttek: a Gulácsi súlyos sérülése idején remekelő Janis Blaswichot eladják (Vandevoordt árának fele szerepel az árcéduláján), és a nagyágyúként beharangozott 22 éves Vandevoordtnak is ki kell várnia a sorát. A Bild úgy értesült, hogy az új szezont „Pete, a Fal” kezdi a német élcsapat kezdőkapusaként, miközben igyekeznek a belga tehetséget is tűzben tartani (jó eséllyel ő játszhat majd a kupameccseken).

– Megállapodtunk, hogy a szezon után beszélünk és döntünk. Mindig mondtam, hogy nagyon jól érzem magam a klubban, és különösen élveztem az utóbbi hónapokat: a súlyos sérülésem után újra első számú kapusként, ráadásul sikeres csapatban védhettem. (...) Biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat adhatok a csapatnak és a klubnak. Könnyen el tudnám képzelni, hogy itt fejezzem be a karrieremet – nyilatkozta erről nemrég Gulácsi Péter, hozzátéve: családos emberként hosszú távon tervez, ezért nyáron meghosszabbítaná a már csak egy évig érvényes szerződését, és jövőre sem a kispadon akar ücsörögni.

