Gulácsi Péter: „Ez az érzések netovábbja” – Németországban is hazai Eb-re készül

A Bundesliga és a magyar válogatott tavaszi nagy visszatérője, Gulácsi Péter már a harmadik Európa-bajnokságára készül. A 2016-os, franciaországi torna csoportmérkőzéseit és nyolcaddöntőjét még Király Gábor cseréjeként, a kispadról nézhette, de 2021-ben már vele kezdődött Marco Rossi kezdő tizenegye. Akkor két budapesti csoportmeccs (a hajrában kapott gólokkal 0-3 a címvédő Portugália, majd hősies 1-1 a világbajnok Franciaország ellen) után, Münchenben (kétszeri vezetésünkről 2-2 a németekkel) csak perceken múlt a mieink csodával határos továbbjutása a halálcsoportból. Most újra a Nationalelf lesz a mieink egyik ellenfele, és a tavasszal éppen a német bajnokságban az egekig magasztalt Gulácsi ezúttal is megcélozza a nyolcaddöntőt.

Gulácsi nagy terveket dédelget a „félig hazai” németországi Eb-jén

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

– Jól akarunk szerepelni a tornán, kérdés, hogy ez a végén mire lesz elég. Az utóbbi években okoztunk néhány meglepetést, szilárd teljesítményt nyújtottunk és váratlan eredményeket is elértünk. Most csak az lehet a célunk, hogy olyan eredményeket érjünk el, amikkel túljutunk a csoportkörön. Óriási sztori lenne bejutni az egyenes kieséses szakaszba, de először is a három csoportmeccsünkre kell összpontosítanunk minden figyelmünket. Aztán remélhetőleg lesz negyedik mérkőzésünk is – idézte Gulácsit a lipcsei klub honlapja.

A magyar válogatott Eb-csoportmeccsei: Június 15., 15.00 (Köln): Magyarország–Svájc Június 19., 18.00 (Stuttgart): Németország–Magyarország Június 23., 21.00 (Stuttgart): Skócia–Magyarország

Gulácsi Péter elmondta: miután a súlyos sérülése és hosszas mellőzése után, tavasszal Lipcsében és a válogatottban is újra bizonyíthatott, most számított Marco Rossi szövetségi kapitány meghívójára. Ettől függetlenül mindig „csodálatos érzés bekerülni a magyar válogatottba”.

Ez nagyon, nagyon sokat jelent nekem. Labdarúgóként az érzések netovábbja egy ilyen nagy tornán képviselni a hazádat. Rendkívül büszkévé tesz.

Szeretek a válogatottnál lenni. Remélem, sikeres szerepléssel tudjuk majd megörvendeztetni a szurkolóinkat a helyszínen és Magyarországon is – hangsúlyozta.

Számára ráadásul a 2021-es, részben Budapesten rendezett Eb után az idei is félig-meddig hazai kontinenstorna lesz. A most 34 éves kapus 2015 óta Lipcsében játszik, a családjával (feleségével és két kisfiukkal) együtt otthonra leltek a német városban, ő pedig ellenfélként jól ismeri a stadionokat

Kicsit olyan érzés ez nekem, mintha ez is »hazai Eb« lenne.

Pontosan ismerem a stadionokat, gyakran játszottam már mindegyikben. Ráadásul a családommal együtt már kilenc éve élek Németoszágban. Mindez természetesen különlegessé teszi ezt az egészet. (…) Remélem, még évek múltán is mosolyogva gondolhatok majd vissza erre a tornára – mondta Gulácsi Péter.

