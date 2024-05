A következő szezonban egy vetélytárssal kevesebbet kell megelőznie a rangsorban Gulácsi Péternek az RB Leipzig labdarúgócsapatánál. A német Sky értesülése szerint Janis Blaswich úgy döntött, hogy nyáron távozik, akár Németországon belül, akár külföldre hívják. A klub vezetői biztosították arról, hogy „megfelelő ajánlat esetén” elengedik, noha 2026 nyaráig érvényes a szerződése. Ez egyben azt jelentheti, hogy két remek kapusuk közül a magyar klublegendával, Gulácsival számolnak hosszú távon.

Gulácsi Péter a felépülése után a Blaswich elleni rivalizálást is sikerrel vette

A 34 éves magyar kapus karrierje legnehezebb időszakán jutott túl, és az utóbbi hónapokban jobb, mint valaha. Miután már csak egy évig él a szerződése, nyáron meghosszabbítaná azt Lipcsében, ahol elmondása szerint nemcsak a pályafutása végéig védene, de azt is el tudja képzelni a családjával együtt, hogy a visszavonulása után is maradjon a klub alkalmazásában. Addig is magabiztosan néz a kihívások elébe:

– A rivalizálás ebben a szezonban is rendkívül nagy volt, nem lesz ez máshogy a következőben sem. Ami számít, az a teljesítmény. Ezért volt fontos számomra, hogy a sérülésem után visszatérjek. (…) Van még pár jó évem, és hiszem, hogy érvényesülni tudok majd ebben a konkurenciaharcban is – mondta a minap, már a Blaswich utáni posztriválisaira célozva.

Gulácsi 2016 elejétől a 2022 októberében elszenvedett keresztszalag-szakadásáig biztos pontja volt a vele a másodosztálytól többek között Bundesliga-dobogós helyezésekig, Német Kupa-győzelemig és Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott lipcsei csapatnak. Csaknem egy évig tartó felépülése alatt azonban olyan remekül pótolta Blaswich, hogy tavaly ősszel, 32 éves létére először a német válogatott keretbe is meghívták. A magyar kapus hiába is gyógyult fel időközben, újabb hónapokra a kispadon ragadt – mígnem 2024 elején gödörbe került az RB. Februárban, sorozatban három vereség után Marco Rose vezetőedző újra neki szavazott bizalmat a konkurenciaharc nyomására mind többet hibázó riválisával szemben.

Egy csapásra fel is támadtak Orbán Williék: elérték a már-már veszni látszó BL-indulást hozó 4. helyet a bajnoki tabellán, miközben a 16 hónap múltán visszatért Gulácsival veretlen maradtak (13 bajnokin 4 döntetlen és 9 győzelem a mérlege).

A válogatottba is visszatért Gulácsi a súlyos sérüléséből felgyógyulva parádézik; mióta újra övé a poszt, az egész Bundesliga-mezőnyben a legjobb százalékkal véd. Blaswich kedve tehát el is ment a további rivalizálástól, viszont a magyar játékosra nyáron újabb nehéz konkurenciaharc várhat: a Genktől érkezik a már évekkel korábban, 10 millió euróért (3,9 milliárd forint) szerződtetett 22 éves belga Marteen Vandevoordt – aligha a lipcsei kispadot megcélozva.

– Tudom, hogy ő egy fiatal, jó kapus. De eddig még nem láttam Genk-meccset, csak magamra és a saját teljesítményemre koncentrálok – mondta Gulácsi Péter.

Az RB Leipzig szombaton (15.30, tévés körkapcsolás: Match4) az Eintracht Frankfurt vendégeként zárja a Bundesliga-szezont.

