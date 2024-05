„Egyik napról a másikra elveszíteni mindent” – megrázó vallomást tett Gulácsi

Tavaly még a kényszerű visszavonulása is benne volt a pakliban, majd a súlyos térdsérülése átvészelése után a kispadon ragadva sokan már egy meccset sem jósoltak Gulácsi Péternek az RB Leipzig kapujában. 16 hónapnyi küzdelem után mégis visszatért a topligás élcsapatba, majd az Európa-bajnokságra készülő válogatottba is – méghozzá jobb formában, mint valaha. A német klubját 9 éve szolgáló magyar légiós a 300. lipcsei tétmeccse apropóján meghatóan beszélt a rég- és közelmúltbeli nehézségei leküzdéséről.

Gulácsi Péter az átélt gyötrelmek után még inkább értékeli a tavaszi sikereit

A visszatérése óta a Bundesligában legyőzhetetlen (12 meccs, 3 döntetlen és 9 vereség) Gulácsi többek között elárulta, hogy kisgyerekként legfeljebb álmodhatott ilyen karrierről, de még mindig éhes az újabb nagy eredményekre. Amikor 2015 nyarán az akkor még másodosztályú klubhoz szerződött, arra sem mert volna gondolni, hogy ilyen sokáig, ilyen sok mérkőzésen, ilyen sikereket elérhet majd az RB-nél. Kivált, hogy előbb 5, majd 2 meccses eltiltással kezdett, majd fél évig a kispadon várt az esélyére. Az akkori első számú kapus, Fabio Coltorti pedig éppen Gulácsi aláírása napján, a szeme láttára vált lipcsei legendává, amikor kapus létére győztes gólt lőtt a Darmstadt elleni bajnokin.

Aztán a rutinos rivális sérülésével eljött „Pete” ideje, és élt is a lehetőséggel: azóta, egészen a 2022 őszén elszenvedett keresztszalag-szakadásáig biztos pont volt az RB Leipzignél.

Most pedig egy újabb, még nehezebb időszakot végigküzdve jutott vissza a csúcsra.

– Te vagy a kezdőkapus, a csapatkapitány, aztán egyik napról a másikra elveszítesz mindent. Nem futballozhatsz, hosszú rehabilitáció áll előtted, fogalmad sem lehet, hogy hónapok múltán egyáltalán visszatérhetsz-e, és ha igen, milyen állapotban, milyen szintre. Egy ilyen súlyos sérülés után ezer kérdés merül fel benned. Mégis próbálsz a jelenre, mindig a következő apró előrelépésre koncentrálni. Aztán nálam még jöttek a komplikációk, a fertőzés, az újabb két műtét és a többi nehézség. Akkor arra gondolsz:

hűha, ami rosszul sülhet el, az rosszul sült el. Mégis valahogy sikerült visszaküzdenem magam. Hát igen, ez egy nagy harc volt

– emlékezett vissza az immár 34 évesen remeklő kapus a nehéz felépülésére az RB Leipzig YouTube-csatornáján nyilatkozva.

Ez azonban nem volt elég. Miután rendbejött, tavaly szeptembertől idén februárig mellőzték, mert a helyettese, Janis Blaswich remekül tette a dolgát.

– Dolgoznom kellett tovább, türelmesnek lenni, amíg újra meg nem kaptam az esélyemet. Több tényező motivált a hosszú küzdelem során. Először is, sok sikert értem el a csapattal, és most is rengeteg támogatást kaptam a súlyos sérülésem után, például voltak segítőim, akik a nyaralásuk helyett végig dolgozták velem a nyári szünetet is. De az ilyen harcot végül mindig egyedül kell megvívnod. Nem akartam, hogy így végződjön az időszakom az RB-nél, mindenáron újra játszani akartam a stadionunkban, a szurkolóink előtt: ezek azok a dolgok, amik a rehabilitációs munka során állandóan járnak az ember fejében és erőt adnak.

A családomért is meg akartam csinálni, hogy még mindkét kisfiam láthasson engem a kapuban, hogy büszkék lehessenek rám

– sorolta Gulácsi mindazokat, amik és akik motiválták a hosszú és gyötrelmes időszakban.

A leküzdött akadályok csak még büszkébbé teszik most arra, amit újra elért. Ezzel kapcsolatos az a jó tanácsa is, amit afféle filozófiájaként foglalt össze:

– A legfontosabb a türelem, a kemény munka, a fegyelem és persze némi szerencse keveréke. Egyszerűen kitartónak kell lenni, nem türelmetlenkedni, hanem mindig edzeni, tovább és tovább tenni a dolgod. A filozófiám szerint egyszer mindenki megkapja az esélyét. Nem tudhatod, mikor és hogyan, de mindig késznek kell lenned rá, hogy élj vele – üzente fiatalkori önmagának, de főként a mai fiataloknak.

Gulácsi Péter a jövőjével kapcsolatban elmondta: a családjával együtt otthon érzi magát Lipcsében, „brutál szép időket” töltöttek már el ott, és jövőre újra megpróbálná valóra váltani a legnagyobb álmát, a német bajnoki cím megnyerését. Ameddig csak lehet, maradna a klubnál, akár a visszavonulása után is – de jól tudja, a futballban sohasem lehet tudni, mit hoz a holnap.

A Bundesliga 32. fordulója után 4. RB Leipzig legközelebb szombaton (15,30, tv: Aréna4) a 11. Werder Brement fogadja.

