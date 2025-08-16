Boksz a Hősök terén: 100. születésnapját ünnepli a Magyar Ökölvívó Szövetség

A Hősök terén zajlik a Magyar Ökölvívó Szövetség 100. születésnapjának ünnepi rendezvénye, amire rengetegen elmentek, minden bizonnyal a híres sportolók, sztárok és persze hazánk egyik legeredményesebb ökölvívója, Kovács Kokó István visszatérése miatt – meg persze a sport kitörő népszerűsége miatt is.

Óriási megtiszteltetés számomra itt állni előttetek, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ez az ünnep elsősorban az elmúlt 100 évet ünnepli, de nagyon remélem, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai stábja felkészült arra, hogy a jövőben is legyen miről majd megemlékezni, és a jövő is legalább olyan fényes lesz, mint a mögöttünk lévő 100 esztendő

– mondta Kovács Kokó István az esemény megnyitóján.

Kovács Kokó István

A Bors írja, hogy Kovács Kokó István az új világszervezet elnökével, Boris van der Vorsttal fog "megmérkőzni" a ringben, ez pedig mindenképp kiemelt eseménynek számít, hiszen ez a nagy visszatérése – de nem "rendes" visszatérésre kell gondolni.

Ez nem jelenti azt a fajta visszatérést, amit sokan az ökölvívásban visszatérésnek hívnak. Ez inkább egy kötetlen kesztyűzés, mintsem mérkőzés. Mérkőzésen 2002 áprilisában szerepeltem utoljára. Akkor azt a versenykesztyűt letettem és azt én soha nem is vagyok hajlandó újra felhúzni. Komoly ember, ha meghoz egy döntést, ahhoz tartja magát. Nincs az a pénz, amiért én ismételten éles meccsen szorítóba lépnék. Ez a mostani egy olyan gálamérkőzés, és egy olyan fantasztikus lehetőség a szurkolók és a magyar ökölvívás számára, hogy közösen ünnepeljük a 100 éves szövetséget

– árulta el korábban a lapnak Kovács Kokó István.

Az ünnepségen Erdei Zsolt és Kótai Mihály is összecsap, illetve Növényi Norbert és Bunyós Pityu is bokszolnak egyet – a Bedák testvérek is öklözni fognak.

