A szíve kihagy egy-egy ütést: Kiderült, milyen állapotban van most Bunyós Pityu

A koronavírus-járvány alatt sokan megtapasztalták, milyen veszélyes és alattomos ez a betegség, köztük Bunyós Pityu is. Az egykori olimpikon és népszerű előadó valóságos poklot járt meg, mire legyőzte a vírust – testileg és lelkileg is teljesen lemerítette a betegség. Szikora István, azaz Bunyós Pityu egy teljes hónapon keresztül küzdött a fertőzéssel. Ezalatt a négy hét alatt fizikailag szinte teljesen leépült: tizenkét kilót fogyott, izmai összeestek, a szervezete napról napra gyengült. A koronavírus szinte minden erejét kiszívta. Az izmokra különösen agresszívan hatott: a korábban erős, sportos test teljesen megrogyott. Az étvágya visszatért, de az izomtömeg és az állóképesség messze nem volt a régi. A látása is fokozatosan romlott az idő alatt, mígnem odáig jutott, hogy már csak 20–30 centiméterre látott tisztán. Végül szemműtétre volt szüksége, hogy visszanyerje a látását. Ma már szerencsére csak rossz emlékként tekint a pár évvel ezelőtti történtekre.

Bunyós Pityu tüdeje már soha nem lesz 100 százalékos (Fotó: Metropol)

Bunyós Pityu koronavírus miatt már nem a régi

Jelenleg, hál’ Istennek, azért nem vagyok olyan rosszul, de a Covid után még mindig érzem a visszamaradásokat. A tüdőm nem lett 100%-os, és bár nem fulladok, azért megérzem, ha túlterhelem. Néha még a szívem is kihagy egy-egy ütést

– kezdte lapunknak a mulatós sztár, aki szerint ezek az apróbb tünetek már állandósultak az életében.

A fertőzés után orvoshoz fordult, kivizsgálták, és kiderült: bár az állapota stabil, teljes felépülésre már nem számíthat. Ennek ellenére nem hagyta el magát: edz, mozog, fellép, ahogy csak bírja.

„A tüdő olyan, hogy ha nem használod, visszafejlődik. Én inkább dolgoztatom, legalább fejlődik valamennyit” – mondja optimistán Bunyós Pityu, aki nemrég volt vérvételen és kiderült, hogy vashiányos.

Szerencsére minden renden volt, viszont azt kimutatták, hogy vashiányom van. Orvosi utasításra B12-t szedek. Valószínűleg apukámtól örökölhettem

– mesélte.

Újra bokszol

Bunyós Pityu újra ringbe is száll. Augusztus 26-án egy különleges rendezvényen vesz részt, ahol a Magyar Ökölvívó Szövetség 100. születésnapját ünneplik.

Három ringet állítanak fel, és régi bunyósok csapnak össze háromszor egy perces meccseken. Én is ott leszek, bokszolok! Egy régi haverom, a Horváth lesz az ellenfelem. Háromszor három perces meccsek lesznek, már elkezdtem kesztyűzni. Kaptam is egy ütést, lett egy kis kétcentis sebem, de nem kellett varrni. Ha valaki egész életében sportolt, nem tud leállni. Ha abbahagyod, minden fájni fog. Kétféle ember van: aki teljesen leáll és elhízik, meg aki tovább mozog. Én az utóbbi vagyok. Utoljára 1992-ben, az olimpián bokszoltam. Most újra visszatérek a ringbe, aminek nagyon örülök

– fejtette ki Bunyós Pityu bokszélményeit.