Bunyós Pityu fellépését meghekkelték

A közismert ring Rambo, azaz Bunyós Pityu felkérést kapott egy dabasi rendezvényre, ahova boldogan ment, hiszen új dalát, a Szerelmes lettem a szemedbe című nótát szerette volna először bemutatni a nagyérdeműnek.

Bunyós Pityu először nem is sejtette, hogy megtréfálták (Fotó: Bunyós Pityu)

Bunyós Pityu szóhoz sem jutott megdöbbenésében

A dal előtt nem értette, miért áll mellé a zenecsatornák egyik kedvelt énekesnője, Doree, és a Pest vármegyei bulikirály, Rácz Olivér, akivel egyébként Pityu rendszeresen együtt dolgozik.

„Meglepődtem, amikor a csinos énekesnő és Olivér megjelent mellettem, miközben az új dalomat konferáltam fel a közönségnek – kezdte az énekes. „Aztán jeleztem, hogy indulhat a zene, erre megszólalt egy réges-régi dal, a Mesterhármas.”

Nagyon meglepődtem, annyira, hogy először szóhoz sem jutottam.

„De Doree gyorsan elkezdte énekelni. Aztán beszálltam én is, hiszen ehhez a dalhoz sok emlék köt, és már ment minden, mint a karikacsapás” – mesélte a mulatós sztár.

Az „átverés” női tagja elárulta, bizony nagyon várta már, hogy megviccelje kollégáját.

„Olivérrel már készültünk erre a hackre” – folytatta nevetve Doree. „Pityut, mint embert is nagyon szeretem, és amikor Olivér rákérdezett, vicceljük-e meg a művész urat a közös fellépésen, részemről nem volt kérdés, hogy igent mondok” – fűzte hozzá az énekesnő.

A mulatós sztár is szeret bolondozni, mókázni (Fotó: Bors)

Pityut sem kell félteni, ha egy kis mókáról van szó

Nincs olyan előadó a mulatós világban, akik ne ismernék egymást. Így van ezzel Bunyós Pityu és Rácz Olivér is, hosszú időre nyúlik vissza a két legény kapcsolata.

„Egy ideje együtt is dolgozunk, de ilyen meglepettnek még nem láttam, ennek ellenére rendkívül jól kezelte a helyzetet.”

Mindig szoktunk együtt szórakozni, bolondozni, Pityut sem kell félteni, ha egy kis mókáról van szó, ebben hasonlítunk.

„Azt láttam rajta, hogy komfortosan érzi magát a meglepő produkcióban, hiszen ő is szeret csapatban – és velünk is – dolgozni, és nem mellesleg a reakciójából is arra következtettünk, hogy römmel vette, hogy leporoltuk ezt a régi slágert a közönség legnagyobb örömére. Fantasztikus lett az eredmény. Az emberek élvezték, sőt, mondták, nekünk együtt, hármasban is fel kellene lépnünk a jövőben” – folytatta a Central zenekar vezetője, Rácz Olivér. Úgyhogy, ha valahol felbukkan az országban ez a produkció, az már nem a véletlen műve lesz…