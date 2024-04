Mike Tyson helyett másik nagyágyút hoz Budapestre Bunyós Pityu

Bunyós Pityu még nem mondott le arról, hogy egyszer Budapestre hozza az amerikai ökölvívó Mike Tysont, de most egy másik nagyágyú Magyarországra csábításán dolgozik. Mint ismert, Tyson a könyvében is megemlékezett a mulatós-bokszoló, azaz a Szikora István elleni 1984-es finnországi meccséről, ahol amatőrként, 18 évesen pontozással nyert 3-2-re.

Bunyós Pityu még nem mondott le arról, hogy egyszer Budapestre hozza az amerikai ökölvívó Mike Tysont, de most egy másik nagyágyú Magyarországra csábításán dolgozik Fotó: Bunyós Pityu

Azon dolgozunk, hogy Budapestre is eljöjjön

– nyilatkozta még 2020-ban a Borsnak Bunyós Pityu, aki ezzel nagy fába vágta a fejszéjét. Tysont ugyanis nagyon nehéz feladat hazánkba csábítani, és bár Szikora még továbbra sem mondott le erről a tervéről, most egy másik nagyágyú Magyarországra hozatalán dolgozik. Ő nem más, mint Riddick Bowe egykori amerikai ökölvívó, aki az 1988-as nyári olimpián pedig szupernehézsúlyú ezüstérmet szerzett. Aztán profinak állt, és 43 mérkőzéséből negyvenkettőt meg is nyert. 1992-ben vitathatatlan nehézsúlyú világbajnokságot nyert, egyszerre birtokolta a négy nagy világszervezet övét.

Riddick Bowe 1992-ben vitathatatlan nehézsúlyú világbajnokságot nyert, egyszerre birtokolta a négy nagy világszervezet övét, amelyről tetoválása is készült Fotó: Bunyós Pityu

Évekkel ezelőtt találkoztunk először Miamiban, abban az edzőteremben először, ahol többek között olyan világsztárok fordultak meg, mint Mike Tyson, Lennox Lewis és Evander Holyfield

– emlékezett vissza a Metropolnak Szikora, aki azóta minden évben, amikor Amerikában jár, találkozik Bowe-val. Most áprilisban sem volt ez másként. Jót beszélgettek Tyson visszatérő, Jake Paul elleni mérkőzéséről, amely már napi szintű beszédtémát szolgáltat az embereknek a tengerentúlon. És arról is szó esett, hogy legközelebb Budapesten találkoznának. Nem is akármilyen keretek között.

Bunyós Pityu minden évben, amikor Amerikában jár, találkozik Bowe-val. Most áprilisban sem volt ez másként Fotó: Bunyós Pityu

Szeretnénk, hogy Bowe eljöjjön Magyarországra. Ha már ringbe nem is lépne, de azt akarjuk, hogy egy bokszesemény díszvendégeként tegye tiszteletét hazánkban

– mondta a mulatós sztár.

Bowe egyébként korábban azt a Holyfieldet is legyőzte, aki egykor megverte Tysont. És aki egyébként hamarosan szintén Magyarországra látogat, méghozzá az Európa-bajnok magyar ökölvívó Bacskai Balázs májusi búcsúmeccsére.