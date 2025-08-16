RETRO RÁDIÓ

Gyászol a Fradi, a Puskás Akadémia elleni meccs előtt érkezett a szomorú hír

78 évesen elhunyt a klub elkötelezett támogatója, az FTC Baráti Kör elnökségi tagja, Takács Tibor. Gyászol a Fradi család.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.08.16. 15:30
Fradi gyász FTC

Szomorú hírről számolt be a Fradi hivatalos honlapja: 78 évesen meghalt a Ferencvárosi Torna Club emblematikus támogatója, a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület elnöke. Takács Tibor hosszú, súlyos, de méltósággal viselt betegséget követően hunyt el.

Gyászol a Fradi
Szomorú hírről számolt be a Fradi hivatalos honlapja: 78 évesen meghalt Takács Tibor / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy igazi úriember volt, aki szívügyének tekintette a hagyományőrzést és nemzeti nagyjaink emlékének életben tartását

- olvasható a klub által kiadott közleményben. 

Takács Tibor életének rendkívül fontos része volt az FTC. Építőipari tervező cége évekig névadó és főszponzora volt először a teke, majd a férfi torna szakosztálynak.

Nagy Bélához nem csak a rá nevében is utaló hagyományőrző egyesület kötötte, hanem személyes jóbarátság is fűzte hozzá. 

Takács Tibor élete volt a Fradi

Takács Tibor súlyos betegsége ellenére is az utolsó pillanatáig ott volt a mérkőzéseken, hogy szurkoljon kedvenc csapatának, beszélgessen a barátaival.

A heti rendszerességgel megjelenő beszélgetőműsorait rengetegen nézték, amelyekben mindig a Fradit járta körül. Tagja volt az FTC Baráti Kör elnökségének és a Rudas Rendnek is.

Szellemiségét mi sem mutatja jobban, minthogy klubhovatartozásra való tekintet nélkül, akiről, amiről csak tudott, megemlékezett, illetve akit csak tudott, köszöntött a születésnapján, legyen az bármelyik másik klub sportolója. Megemlékezett a sportújságírókról és a riporterekről is

- számolt be róla a Fradi.hu.

Takács Tibor részt vett 1953. augusztus 20-án a Népstadion avatóján, a legendás magyar-angol 7-1-es mérkőzésen 1954. május 23-án, illetve a Puskás Aréna avató ünnepségén 2019. november 15-én.

A Ferencvárosi Torna Club saját halottjának tekinti Takács Tibort, emlékét örökké megőrzik.

 

