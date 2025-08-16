Gyászol a Fradi, a Puskás Akadémia elleni meccs előtt érkezett a szomorú hír

78 évesen elhunyt a klub elkötelezett támogatója, az FTC Baráti Kör elnökségi tagja, Takács Tibor. Gyászol a Fradi család.
Szomorú hírről számolt be a Fradi hivatalos honlapja: 78 évesen meghalt a Ferencvárosi Torna Club emblematikus támogatója, a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület elnöke. Takács Tibor hosszú, súlyos, de méltósággal viselt betegséget követően hunyt el.
Egy igazi úriember volt, aki szívügyének tekintette a hagyományőrzést és nemzeti nagyjaink emlékének életben tartását
- olvasható a klub által kiadott közleményben.
Takács Tibor életének rendkívül fontos része volt az FTC. Építőipari tervező cége évekig névadó és főszponzora volt először a teke, majd a férfi torna szakosztálynak.
Nagy Bélához nem csak a rá nevében is utaló hagyományőrző egyesület kötötte, hanem személyes jóbarátság is fűzte hozzá.
Takács Tibor súlyos betegsége ellenére is az utolsó pillanatáig ott volt a mérkőzéseken, hogy szurkoljon kedvenc csapatának, beszélgessen a barátaival.
A heti rendszerességgel megjelenő beszélgetőműsorait rengetegen nézték, amelyekben mindig a Fradit járta körül. Tagja volt az FTC Baráti Kör elnökségének és a Rudas Rendnek is.
Szellemiségét mi sem mutatja jobban, minthogy klubhovatartozásra való tekintet nélkül, akiről, amiről csak tudott, megemlékezett, illetve akit csak tudott, köszöntött a születésnapján, legyen az bármelyik másik klub sportolója. Megemlékezett a sportújságírókról és a riporterekről is
- számolt be róla a Fradi.hu.
Takács Tibor részt vett 1953. augusztus 20-án a Népstadion avatóján, a legendás magyar-angol 7-1-es mérkőzésen 1954. május 23-án, illetve a Puskás Aréna avató ünnepségén 2019. november 15-én.
A Ferencvárosi Torna Club saját halottjának tekinti Takács Tibort, emlékét örökké megőrzik.
