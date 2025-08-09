Marco Rossi súlyos vallomása, nem tud kellő hatást elérni a válogatottnál

Marco Rossi két Európa-bajnokságra vezette ki a magyar válogatottat, amellyel a Nemzetek Ligájában is komoly sikereket aratott. Azonban az olasz szakembernek nincs könnyű dolga, és az olasz Il Mattino nevű lapnak elárulta, mennyire korlátoltak a lehetőségei a válogatottnál egy klubcsapathoz képest - idézte őt az Origo.

Marco Rossi dolga jóval nehezebb szövetségi kapitányként Fotó: AFP

Szembe kell nézni vele, de a válogatottnál képtelenség ugyanolyan hatékonysággal dolgozni, mint az egyesületeknél.

A jelenlegi munkámban olyan, mintha mindig csak kölcsönben lennének nálam a játékosaim. Nem lehet akkora hatást elérni, amekkorát szeretnél. Nem tagadom, egy nap majd szeretnék újra klubcsapatnál dolgozni, de csak egy feltétellel: Olaszországban, és azt szeretném, hogy a karrierem körének lezárása legyen. Az egyetlen lehetőség a Torino lenne, a csapat, ahonnan indultam. De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek

- fogalmazott szokásához híven, rendkívüli őszinteséggel a 60 éves olasz szakember, akinek 1982-ben Torinóban kezdődött a játékoskarrierje.

Marco Rossi a selejtezőkre készül

A magyar válogatott szeptember 6-án Írország vendégeként kezdi meg a vb-selejtező sorozatot. Három nappal később a friss Nemzetek Ligája-győztes, vélhetően Cristiano Ronaldóval felálló Portugáliát fogadjuk a Puskás Arénában.