Marco Rossi súlyos vallomása, nem tud kellő hatást elérni a válogatottnál

Ezúttal sem köntörfalaz a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Marco Rossi 2018 óta a nemzeti csapatunkat irányítja, de előtte éveken át klubedzőként dolgozott. Teljesen más a két feladat, és a válogatottnál ennek a kárát látja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.09. 13:30
Marco Rossi klubcsapat magyar válogatott

Marco Rossi két Európa-bajnokságra vezette ki a magyar válogatottat, amellyel a Nemzetek Ligájában is komoly sikereket aratott. Azonban az olasz szakembernek nincs könnyű dolga, és az olasz Il Mattino nevű lapnak elárulta, mennyire korlátoltak a lehetőségei a válogatottnál egy klubcsapathoz képest - idézte őt az Origo.

Fájhat Marco Rossi feje: már hét éve birkózik a nehézségekkel, amikbe Spalletti belebukott
Marco Rossi dolga jóval nehezebb szövetségi kapitányként Fotó: AFP

Szembe kell nézni vele, de a válogatottnál képtelenség ugyanolyan hatékonysággal dolgozni, mint az egyesületeknél. 

A jelenlegi munkámban olyan, mintha mindig csak kölcsönben lennének nálam a játékosaim. Nem lehet akkora hatást elérni, amekkorát szeretnél. Nem tagadom, egy nap majd szeretnék újra klubcsapatnál dolgozni, de csak egy feltétellel: Olaszországban, és azt szeretném, hogy a karrierem körének lezárása legyen. Az egyetlen lehetőség a Torino lenne, a csapat, ahonnan indultam. De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek

- fogalmazott szokásához híven, rendkívüli őszinteséggel a 60 éves olasz szakember, akinek 1982-ben Torinóban kezdődött a játékoskarrierje.

Marco Rossi a selejtezőkre készül

A magyar válogatott szeptember 6-án Írország vendégeként kezdi meg a vb-selejtező sorozatot. Három nappal később a friss Nemzetek Ligája-győztes, vélhetően Cristiano Ronaldóval felálló Portugáliát fogadjuk a Puskás Arénában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
