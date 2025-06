Marco Rossi bejelentette, óriási változtatásra szánta rá magát

Három vereség után javítana Bakuban a magyar labdarúgó-válogatott. Az őszi világbajnoki selejtezőkre készülő nemzeti csapat kedden (18:00, tv: M4 Sport) Azerbajdzsán vendégeként játszik. Marco Rossi szövetségi kapitány a helyszínen megtartott hétfő edzés előtt elárulta: több poszton változtatni fog a Svédország ellen alulmaradt (0-2) kezdőcsapaton.

Marco Rossi több változtatásra készül Bakuban / Fotó: mlsz.hu

A múlt pénteki meccs után a kialakított gólhelyzetekre nem, azok kihagyására és a védekezésbeli hibákra annál inkább panaszkodott Rossi. Utóbbiak közül Dibusz Dénes svéd gólt "eredményező" bakija volt a legbántóbb. Az olasz-magyar szakember azonban most hangsúlyozta: nem ezért döntött úgy, hogy a Fradi kapusa helyett Tóth Balázs debütál majd a válogatottban. Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers 27 éves magyar légiósa mellett minden bizonnyal visszatér a kezdőcsapatba az előző mérkőzésen kisebb sérülés miatt kimaradt, de mára felépült Varga Barnabás is.

Marco Rossi: Lesz néhány változtatás

– Kerkez Milos és Gazdag Dániel most nincs velünk, a többiek bevethetőek, így a pénteki meccset kihagyó Varga Barnabás is. A felkészülési mérkőzéseken jellemző, hogy az egyik találkozót az egyik, a másikat a másik kapus kapja meg. Ezt most is így tervezzük,

Dibusz Dénes nem azért nem lesz kezdő, mert elkövetett egy hibát. A tervek szerint Tóth Balázs lesz a kezdő kapusunk, mert szeretnénk őt is megnézni és tudjuk, hogy Szappanos Péter is készen áll. Lesz néhány változtatás a kezdőcsapatban és a felállásban, de nem a pénteki eredmény miatt, hanem előzetesen is erre készültünk

– idézte Rossit az mlsz.hu.

Kapitányunk kiemelte: öt nyeretlen és sorozatban három vesztes meccs után "a legfontosabb, hogy saját magunkra fókuszáljunk, bárki is az ellenfél, jó eredményt szeretnénk elérni". Hozzátette, bár a törökök (1-3, 0-3) és a svédek ellen is kiegyenlített volt a játék, azonban a futballban az eredmény a legfontosabb, nem lehet kifogásokat keresni, meg kell találni a megoldást arra, hogy eredményesebb legyen a csapat. Marco Rossi kemény csatára számít Bakuban is, hiszen válogatott szinten nincs egyszerű mérkőzés, mi pedig nem vagyunk topcsapat, senki sem értékelhetünk alul. Szerinte az azeri válogatott hasonló erősséggel bír, mint egy vb-selejtezős ellenfelünk, az örmény együttes, ezért is lesz hasznos a keddi találkozó.