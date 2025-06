„A számok alapján nem sok esélyünk lehet” – Marco Rossi már a vb-selejtezőkről beszélt

A magyar csapat pénteken (19.30, tv: M4 Sport) Svédország ellen a Puskás Arénában, kedden pedig Azerbajdzsánban hangol az őszi tétmeccsekre. A vb-selejtezők kapcsán Marco Rossi szövetségi kapitány nem kertel, a teljes csoport – különösen Portugália – rendkívül erősnek ígérkezik.

Marco Rossi nem kertel, kőkemény ellenfelek várnak ránk a vb-selejtezőkön (Fotó: Illyés Tibor)

„Ez egy nagyon kemény csoport, elég, ha arra gondolunk, hogy Portugália ellen is játszanunk kell” – fogalmazott Marco Rossi, aki ugyan elismeri, hogy a papírforma nem mellettünk szól, de nem is akar számokkal riogatni. „Ha a számokat nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy nem sok esélyünk lehet, de tudjuk, hogy a labdarúgás nem csak erről szól. A cél továbbra is az, hogy versenyképes és egységes csapat lépjen pályára minden mérkőzésen.”

Rossi külön megemlítette Írországot is, amely szintén nehéz ellenfél lesz a csoportban. A magyar válogatott szezonja tehát felkészülési meccsekkel indul, de a valódi megmérettetés csak ezután következik.