Tényleg bajban van Marco Rossi, itt a bizonyíték Varga Barnabás kapcsán

Az FC Barcelona tud játszani klasszikus kilences nélkül, de azért van egy Robert Lewandowskija. Marco Rossinak Varga Barnabása van, ám a Fradi játékosán kívül nincsen vérbeli csatára. Megnéztük, kik jöhetnének számításba.

Marco Rossi nem bővelkedik csatárokban, egyedül Varga Barnabásra számíthat (Fotó: Illyés Tibor)

Varga Barnabás visszaesett

Az már többször bebizonyosodott, hogy csak vészhelyzetben alkalmaz kétcsatáros játékot a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi tett néhány kísérletet rá, de nem igazán működött. A következő két felkészülési mérkőzésen, ha akarna sem tudna két klasszikus kilencest a csapatba állítani a 60 esztendős szakember, ugyanis összesen egy csatára van Varga Barnabás személyében. A Ferencváros 30 éves centere két éve került be a nemzeti együttesbe, azóta 22 mérkőzésen 7 gól a mérlege. Az NB I-ben nem tudta megvédeni gólkirályi címét, 12 találatig jutott. Címeres mezben 10 meccsesre duzzadt a gólcsendje, legutóbb az Európa-bajnokságon köszönt be a svájciak kapujába. Ezzel együtt Varga helye – a Szalai Ádám utáni időszakban – megkérdőjelezhetetlen a mai válogatottban. Kivéve, ha Rossi egyetlen csatárt sem küld fel a pályára, s például a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre gondolva mondjuk Sallai Roland játszik hamis éket...

Marco Rossi újra beveti majd Ádám Martint? ( Fotó: Koszticsák Szilárd)

Marco Rossi csatárt keres

Az olasz-magyar szakember merítési lehetőségei igencsak szűkösek. Időről időre fel-felbukkan egy-egy csatár a horizontot, de inkább délibáb, amit és akit látni vél. A szerbek ellen győztes gólt szerző Könyves Norberttel és a paksi gólkirály Hahn Jánossal is próbálkozott, kevés sikerrel. Ádám Martin – szintén az NB I legjobb góllövőjeként – került Rossi látókörébe. Jól is kezdett, de ahogy klubszinten, úgy címeres mezben is visszaesett a termelékenysége, most a kerettagságot sem érdemelte ki. A német másodosztályból kitűnő Szabó Levente sem, a Braunschweig játékosa az egész szezonban mindössze 5 gólig jutott. Ősszel a hollandiai zakóból (0-4), márciusban a törökországi vereségből (1-3) vette ki a részét csereként beállva. Németh András egy igazi talány. A 2022-ben a felnőttválogatottban mély vízbe dobott, Luxemburg ellen góllal debütált csatár kiváló adottságokkal rendelkezik, de nem találja a helyét, amióta eligazolt Belgiumból Németországba. A münsteri kölcsönjátékát például gól nélkül zárta, pedig 21 meccsen játszott. Vízválasztó lesz, hogy ezek után a 7 év után a Bundesligába visszajutó Hamburg számol-e vele – Marco Rossi jelen helyzetben nem tudja használni.