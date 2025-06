"Túl sok a hiba" - Marco Rossi megkongatta a vészharangot

A szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőkre készülő labdarúgó-válogatottunk a törökök elleni Nemzetek Ligája-kiesés után a svédektől is hazai pályán kapott leckét. A felkészülési meccset 2-0-ra nyerték a sztárcsatáraikat nélkülöző vendégek, akik ellen Marco Rossi csapata megint csak egy sor kihagyott helyzetig jutott.

Marco Rossinak fájhat a feje: sorozatban harmadszor kapott ki a vb-selejtezőkre készülő magyar válogatott Fotó: AFP

Az utóbbi öt mérkőzésén nyeretlen, sorozatban harmadszor vesztes magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint voltak ugyan biztató jelek a mieink játékában, de elöl-hátul túl sok hibát követnek el a játékosai.

Marco Rossi: nem Dibuszon ment el a meccs

– A második félidőben nem működött, ami az elsőben igen. A szünetig lőnünk kellett volna egy gólt, de a folytatásban jobbak voltak a svédek, mi pedig túl nagy kockázatot vállaltunk. Megvolt ugyanannyi gólhelyzetünk, mint nekik, de vagy mi hibáztunk, vagy két-három alkalommal bravúrral védett a kapusuk.

Ha elöl és hátul is hibázol, nyilván vereséget szenvedsz egy ilyen ellenféllel szemben. Többé-kevésbé hasonló mérkőzés volt, mint a törökök ellen: a kapu előtti hatékonyság döntött.

Egyértelmű, hogy Dibusz Dénes is hibázott (a második svéd gól előtt az ellenfélhez passzolt - a szerző), de nem kiáltanám ki őt a bűnösnek. Ugyanannyira hibás például a helyzetét kihagyó támadó vagy a nem visszazáró középpályás is. Ezen a szinten egyszerűen megengedhetetlen hibákat követtünk el. A hozzáállásra, a küzdésre, az akaratra nem panaszkodhatok, de el kell fogadnunk az eredményt és előre tekinteni a következő meccsre.

Ahogy a sikereink idején, most is objektív képet kell néznünk

– mondta a válogatott magyar-olasz szakvezetője a Svédország elleni hazai vereség után.

– Az első félidő nagyjából rendben volt, de a gyengébben sikerült második játékrészben is voltak nagy gólszerzési lehetőségei Sallainak. A helyzeteink megvannak, de a gólok mostanában hiányoznak, és hátul is becsúsznak hibák – összegzett hasonlóan Orbán Willi is az M4 Sport adásában.

Szoboszlaiék legközelebb kedden (18:00, tv: M4 Sport), Azerbajdzsánban játszanak felkészülési meccset.